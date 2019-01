Uber i Cabify abandonen Barcelona

Les empreses de vehicles de transport amb conductor (VTC) Uber i Caify ha anunciat aquest dimecres que a partir de demà 1 de febrer abandona Barcelona després del pols mantingut amb el Govern i el sector del taxi perquè les dues modalitats convisquessin a Catalunya.

Des del compte de Twitter d'Uber Espanya, han publicat una carta d'agraïment als usuaris i conductors en què expliquen que "a causa de les restriccions a les VTC aprovades pel Govern de Catalunya, ens veiem obligats a suspendre el servei d'UberX a Barcelona a partir de demà".

Aquesta és la data en la qual entra en vigor el decret de la Generalitat, que obliga a una precontractació de 15 minuts del servei després de les protestes del taxi.

Uber assenyala que des que va tornar a funcionar a Barcelona fa un any ha atès a més de mig milió de clients, donant feina a milers de conductors.

Amb el seu 'Fins aviat', la plataforma no renuncia a tornar a la capital catalana en cas que s'obrin noves negociacions amb la Generalitat.

Aquesta és la carta que ha publicat Uber a les xarxes:

Fa gairebé un any vam tornar a Barcelona amb un compromís: fer les coses bé. Des de llavors, més de mig milió de persones ens heu triat per moure-us per la ciutat. I milers de conductors han trobat en Uber una manera de guanyar-se la vida.

Avui, però, tenim males notícies. Amb les restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya ens veiem obligats a suspendre el servei d’UberX a Barcelona.

A Uber volem que existeixi una regulació. El nostre objectiu és convertir-nos en un aliat a llarg termini de les més de 600 ciutats en què operem. I Barcelona no és una excepció.

Però per a contribuir a la vida d’una ciutat, necessitem una regulació justa. En el cas de Catalunya, una regulació que tingui en compte els conductors de la VTC i els milers d’usuaris, que avui veuen desaparèixer el seu mitjà de vida i la seva llibertat de triar com es mouen per la ciutat. L’obligació d’esperar 15 minuts per a viatjar en una VTC no existeix a cap lloc d’Europa i és totalment incompatible amb la immediatesa dels serveis sota demanda, com UberX.

Però abans de marxar volem donar-vos les gràcies. A tu Gemma, que et vam portar a l’entrevista de la feina de la teva vida. A tu Oriol, que vas arribar just a temps per les campanades. I, per descomptat, a tots els conductors que heu estat un exemple de dignitat i professionalitat, fins i tot en els pitjors moments.