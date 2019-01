Uber i Cabify abandonaran Barcelona després que el Govern cedeixi davant del taxi

Nova oferta de Territori per calmar els taxistes... i anunci d'Uber i Cabify. El conseller Damià Calvet ha ofert als taxistes tres condicions avantatjoses enfront de Uber i Cabify: que les VTC no puguin parar-se a recollir passatgers pel carrer, que els seus serveis puguin ser precontractats fins a 1 hora d'antelació i que no puguin estar geolocalitzats.





El Govern preveu aprovar aquestes condicions en el seu pròxim Consell Executiu del dimarts 29 perquè entrin en vigor de forma immediata.





En resposta a aquestes condicions, la patronal del sector, Unauto, ha anunciat que les empreses que representen (Uber i Cabify) es plantegen abandonar Barcelona.





Els taxistes debatran aquest dimecres a les 11:00h les propostes de Calvet en assemblea, com vénen fent durant els últims dies. No obstant això, en l'assemblea celebrada en el matí d'aquest dimarts, els taxistes han defensat que si no estan d'acord amb la proposta del Govern optaran per "mesures més contundents" de mobilització.





Després d'una reunió amb el conseller de Territori, Damià Calvet, el portaveu d'Elit Taxi Tito Álvarez ha explicat que redactaran un document amb tota la informació perquè disposin d'ella a l'hora de votar la proposta, que també inclourà que siguin els ajuntaments els que sancionin als qui incompleixin el decret de VTC.





En el seu cinquè dia de vaga indefinida, els taxistes han bloquejat la calçada central de la Gran Via entre els carrers Entença i Bailèn, i al passeig de Gràcia entre Diputació i la plaça Catalunya en sentit mar i entre plaça Catalunya i Casp en sentit muntanya, ha informat la Guàrdia Urbana.





Per la seva banda, els conductors de VTC van ocupar ahir dimarts dos carrils de sortida de la ciutat entre la plaça Francesc Macià i Palau Reial.





Uns 1.000 taxistes han iniciat passades les 12 hores a plaça Catalunya una marxa per recórrer la ciutat de Barcelona fins al departament de Territori, on es reuneixen amb el conseller Damià Calvet a partir de les 16:00 d'aquest dimarts.









CINQUÈ DIA DE VAGA





Aquest dimarts és el cinquè dia de vaga indefinida del sector del taxi a Barcelona, protesta que va ser convocada el divendres després de rebutjar la proposta de Calvet d'obligar precontractar als vehicles VTC amb una antelació mínima de 15 minuts.





Les protestes han obligat a modificar el recorregut dels autobusos que circulen per aquestes zones, i les línies D50, V15, 7, 19, 22, 24, 52 i 62 no ho fan al passeig de Gràcia entre els carrers Casp i Diputació.





A la Diagonal, no efectuen parada entre la plaça Francesc Macià i la de Reina Maria Cristina les línies d'autobús 6, 7, 33, 34, 63, 67 i 78.