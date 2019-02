Bou diu que Colau "prefereix per Barcelona els narcopisos als hotels, l'ocupació i l'activitat econòmica"

El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha assegurat que l'alcaldessa Ada Colau "prefereix per Barcelona els narcopisos als hotels, l'ocupació i l'activitat econòmica".





Bou ha visitat aquest dissabte el barri del Raval i s'ha interessat per la situació del solar situat a la zona de Drassanes, que veu en "un estat lamentable, per la presència de toxicòmans que han convertit aquest lloc en un 'narcocampamento", segons un comunicat.





El solar, privat, fa anys que espera permís municipal per construir un hotel i té els avals tècnics municipals, però Bou diu "Colau no li concedeix la llicència per iniciar les obres", segons Bou, i ha recordat que Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) no permet construir més hotels a Ciutat Vella.









Ha insistit que "els errors de Colau amb el solar de Drassanes poden acabar costant entre 41 i 70 milions als barcelonins", i ha afegit que els propietaris del solar han denunciat el consistori i estan a l'espera d'una sentència judicial.





El candidat també ha defensat que aquest barri ha de tenir més presència de la Guàrdia Urbana per combatre el narcotràfic, i ha considerat necessari "oferir assistència social permanent als toxicòmans, que són víctimes de les màfies i narcotraficants".