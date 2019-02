Ada Colau es dirigeix a la Unió Europea per advertir del "fracàs de la política" del judici de l'1-O

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker; del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i del Consell Europeu, Donald Tusk, per mostrar la seva preocupació pel judici de l'1-O: "Representa el fracàs de la política, entesa com un espai de diàleg i de negociació, i la delegació de la solució d'un problema eminentment polític a instàncies judicials ".





En la missiva enviada aquest divendres ha alertat que, si aquest judici acaba en sentències condemnatòries, difícilment servirà per reconduir el problema, reforçarà la polarització, i no servirà per construir una sortida negociada, i també ha assegurat que l'extrema dreta espanyola utilitza el judici "com a altaveu per difondre el seu ideari d'odi i obtenir rèdits electorals".









La primera edil ha subratllat que la presó provisional dels líders sobiranistes suposa "una vulneració dels drets de les persones encausades a preparar una defensa efectiva, i que els delictes que s'imputen són desproporcionats", i ha aprofitat per a remetre la Declaració Institucional aprovada al consistori en què s'exigia un judici just i imparcial.





També ha informat que el 20 de febrer ha convidat a un grup de membres del Parlament Europeu a fer un seguiment del judici a Madrid, i finalitza la seva carta recordant que les conseqüències d'aquest judici són d'interès per al conjunt de les institucions europees.





En aquest sentit, Colau ha insistit que el judici del Procés afecta aquestes institucions pel que fa a la seva estabilitat política -en un moment de "auge del populisme xenòfob" - i pel ple reconeixement dels drets humans i les llibertats democràtiques que han permès la construcció de la Unió Europea, segons ella.