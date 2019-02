Carmen Calvo i els seus grups de Whatsapp alarmen la seguretat de l'Estat

No hi ha manera. Membres de Seguretat de l'Estat porten temps advertint a l'Executiu que no utilitzin WhatsApp per comunicar decisions polítiques importants amb altres partits, ja que en ser una xarxa social, pot ser interceptada per hackers. Tot i això, la vicepresidenta Carmen Calvo ha admès en una entrevista que té un grup de Whatsapp amb la consellera de Presidència Elsa Artadi i amb el vicepresident català, Pere Aragonès.





Segons la vicepresidenta, aquest fet no té massa importància, ja que simplement fan servir el grup per acordar unes hores de trucada. Però aquesta anècdota revelada per Calvo davant l'opinió pública ha causat sorpresa, per pensar que Whatsapp no sigui el millor canal de comunicació per a un tema tan important, difícil i sensible com l'acord amb l'independentisme.









PROBLEMA D'ESTAT





Més enllà del rebumbio públic, els membres de seguretat de l'Estat també s'han mostrat molt preocupats per aquest fet, qui apunten que porten advertint en diverses ocasions que "el WhatsApp és una eina inadequada per mantenir converses sobre qüestions d'Estat". I és que les còpies encriptades dels missatges d'aquesta xarxa social s'emmagatzemen en servidors fora de la Unió Europea, on les lleis de protecció de dades són diferents, als Estats Units.





Amb l'ús d'aquesta aplicació, el control de seguretat deixa de ser competència de l'Estat i és més vulnerable a l'accés de ciberdelinqüents o serveis d'intel·ligència estrangers. I preocupa, a més, després de l'escàndol de Facebook, que comparteix propietari amb WhatsApp.





Per la seva banda, l'Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) també va avisar els dirigents independentistes per no utilitzar aquesta aplicació pel risc de privacitat que suposa per a assumptes polítics.