La DGT hauria ingressat 200 milions de més en multes de radars

L'Associació Automobilistes Europeus Associats (AEA) ha anunciat que la Direcció General de Trànsit (DGT) s'ha dut comissions il·lícites per un valor de 200 milions d'euros, multant més amb els radars sense aplicar el marge d'error que exigeix la normativa, sancionant a més d'un milió d'usuaris de manera innecessària.





Des de 2010, quan va entrar en vigor la nova Llei de Trànsit, AEA ha denunciat que la DGT no aplica correctament el límit d'error en els radars per posar les multes per excés de velocitat. El passat 4 de febrer, l'associació va publicar una nota de premsa on afirmava que "la DGT havia estat condemnada a retornar milers de multes i punts" per no aplicar correctament aquests marges.





La norma del marge funciona seguint aquest procediment: un ràdar que detecta un vehicle a 100 km / hoa una velocitat menor, haurà de restar-li 5 km / h -si aquest és fix-o 7 km / h -si és mòbil. En el cas que sigui a una velocitat superior als 100 km / h, haurà de descomptar un 5% si és estàtic o un 7% si és mòbil, donant així lloc als coneguts com marges d'error.









Així, per exemple, en no aplicar els marges d'error, circular a 90 km / h per una carretera de 60 km / h suposa una multa de 100 euros i no es procedirà a retirar cap punt del carnet. Per contra, circular per aquesta mateixa via a 91 km / h, la infracció és de 300 euros i amb la conseqüent retirada de dos punts la retirada de dos punts, portant uns 100 euros de més i retirant dos punts, que, multiplicat per el milió d'usuaris, calcula una xifra propera als 200 milions d'euros.





No obstant això, aquestes dades de l'AEA només tenen en compte, de manera interessada per als usuaris, aquelles infraccions que, en no aplicar-se el marge d'error, suposen una sanció econòmica més o menys que quan sí que se'ls apliquen.





A JUDICI





Aquest debat ha desencadenat una guerra judicial entre la DGT i AEA on algunes sentències són favorables a ells i moltes altres a la DGT, ja que el problema és que els mateixos afectats són els que han de denunciar el sobrepago d'una multa, ja que les multes de trànsit no es poden recórrer com un problema estructural de manera conjunta al Tribunal Suprem.





Llavors, la solució, per AEA, passaria per una reforma de la llei o el compliment majoritari de la mateixa, encara que des de la DGT diuen que l'incompliment dels marges en els radars en l'actualitat és una minoria. O, d'altra banda, que la majoria d'usuaris s'acostumin a respectar la normativa de circulació a peu de la lletra si no volen rebre sancions econòmiques i de punts del carnet. Córrer més del que està permès sempre és sancionable.