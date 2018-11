La DGT es posa ferm davant de la manca de regulaciÃ³ dels patinets elÃ¨ctrics

La Direcció General de Trànsit (DGT) treballa per establir una regulació mínima sobre els patinets elèctrics que contemplaria la prohibició de circular per la vorera -en el seu defecte s'aprofitarien els carrils bici-, de prohibir l'ús d'auriculars, així com limitar la seva velocitat a 25 quilòmetres per hora.





A més, els conductors d'aquest mitjà de transport podran ser sotmesos a test d'alcoholèmia i drogues, segons ha confirmat el subdirector general de mobilitat de la DGT, Jorge Ordás, que apunta que Trànsit treballa, al principi, amb aquestes quatre mesures.





Precisament, aquest dimecres 28 de novembre s'ha conegut que una dona de 92 anys va morir a l'agost diversos dies després de ser atropellada per un d'aquests aparells a Esplugues de Llobregat (Barcelona), segons han informat fonts municipals. El conductor del patinet elèctric és un menor .





Per regular els patinets, Ordás indica que, en primer lloc, es va a actualitzar una instrucció de 2016 sobre vehicles de mobilitat personal.





La DGT considera que ha quedat antiquada perquè des de llavors han aparegut molts més models i es deixava completament la regulació del seu ús als ajuntaments.





A més, es treballa en una nova catalogació de vehicles, que suposa una modificació del Reglament general de vehicles i que requereix l'aprovació d'un Reial Decret per canviar-lo.





Segons Ordás, es preveu que aquest Reial Decret entri en vigor el juliol de 2019.





Un cop entri en vigor aquest Reial decret, Trànsit començaria a treballar en un segon paquet de mesures, entre les quals s'estudia l'obligatorietat de tenir assegurança o d'utilitzar casc i armilla.