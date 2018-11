El conductor del patinet que va matar una dona a Esplugues és menor

L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, ha explicat que el conductor del patinet elèctric que va atropellar mortalment d'una dona gran a l'agost era un menor que potser "no anava concentrat" o que podia estar usant el mòbil.





En declaracions a Rac 1, l'alcaldessa ha remarcat que les circumstàncies del cas estan sent investigades judicialment, però ha detallat que en el patinet anaven dues persones i que no circulava a una velocitat excessiva.





Ha especificat que l'accident va ser en "una rambla amb una vorera que és molt àmplia, que és molt accessible" i al mes d'agost, un mes tranquil a nivell de trànsit, segons ha explicat.





També ha dit que tenen previst aprovar una ordenança durant el primer trimestre de 2019 davant la possibilitat que després de Nadal els patinets elèctrics s'arribin a "multiplicar" als carrers.





Ha recordat que a finals d'octubre van acabar els treballs que des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'han fet per regular el patinet elèctric i que des de fa una setmana tenen les indicacions per a dur endavant les ordenances per establir normes sobre qüestions com per on poden circular ja què velocitats.





A més, ha assegurat que no tenen altres accidents amb patinets elèctrics registrats a Esplugues però que també passen amb les bicicletes i que en el futur poden aparèixer nous vehicles, pel que ha apostat per la regulació.