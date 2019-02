400 alcaldes catalans, per un Judici 1-O just

Uns 400 alcaldes catalans participaran aquest diumenge en un acte a l'Ajuntament de Barcelona per demanar que el judici sobre el procés sobiranista que començarà dimarts al Tribunal Suprem sigui just.





L'acte està organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i comptarà amb la presència d'alcaldes del PDeCAT, ERC, la CUP, els comuns i independents, han explicat fonts de l'entitat.









L'acte se celebrarà a les 13.00 hores al Saló de Cent de l'Ajuntament i intervindran l'alcaldessa, Ada Colau; el president de l'ACM, David Saldoni, i la representant de l'Associació Catalana pels Drets Civils i dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal.





A més, diversos alcaldes que representin formacions polítiques diferents llegiran un manifest unitari a favor de la llibertat, la democràcia i la justícia.









Tot i que encara s'estan tancant els detalls del text, el manifest també reivindicarà el "compromís del món local un cop més per defensar els drets i les llibertats democràtiques".





"ACTE TRANSVERSAL"

En un comunicat el divendres, l'ACM ha explicat que serà un "acte transversal del món local català" i estan convocats tots els alcaldes de Catalunya.





La voluntat de l'entitat és que serveixi per demanar "el respecte als drets i llibertats fonamentals, i exigir un judici just i imparcial per als dirigents independentistes processats per l'1-O".





Quan va anunciar la convocatòria de l'acte, l'ACM ha destacat que pretén ser una trobada municipal que reuneixi alcaldes de tot Catalunya que, al marge del seu color polític, vulgui traslladar un missatge "d'unitat per la democràcia i el respecte als drets humans" .