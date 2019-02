Complot al PSOE per fer fora Sánchez?

La decisió de nomenar un relator a la taula de partits sobre Catalunya se li ha tornat en contra a Pedro Sánchez, que no només té a sobre PP, Cs i Vox, amb la concentració d'ahir diumenge a la plaça Colón de Madrid, sinó que dins del mateix PSOE també són diverses les veus crítiques amb la seva executiva i que fins i tot estarien disposades a fer-se amb Ferraz.









A més, els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) no compten amb els suports necessaris, el que fa més propera la possibilitat que Sánchez hagi de convocar eleccions generals al maig.





Entre els barons del PSOE crítics amb el president del Govern figuren Javier Lambán, Emiliano García-Page i Guillermo Fernández Vara.





Dirigents del partit temen que al maig, en els comicis municipals i autonòmics, els socialistes perdin força i donen la culpa d'això a Sánchez.





En aquest sentit, creuen que els governs de Castella-la Manxa, Aragó o la Comunitat Valenciana estarien penjant d'un fil.





Si aquestes previsions es compleixen, a la tardor es prepararia, per així dir-ho, l'assalt a Ferraz per fer fora Sánchez.





Fer fora Sánchez no és tasca fàcil ja que té fidels en el Comitè Federal, però hi ha altres fórmules, com plantejar un congrés de refundació del PSOE o consultar a la militància sobre el cessament o no de l'executiva.