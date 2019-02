Reaccions polítiques abans del judici del procés

Abans que comencés el judici als líders independentistes pels fets de setembre i octubre de 2017, tots els dirigents polítics d'un i altre signe han volgut fer els seus comentaris sobre un dels processos més importants de la història recent d'Espanya.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confiat que aquest dimarts, quan acudeixi a l'inici del judici al referèndum l'1 d'octubre de 2017 al Tribunal Suprem (TS), se li garanteixi la seguretat.





"Espero que em garanteixi la seguretat igual que la garantim nosaltres quan es va fer el Consell de Ministres a Barcelona" el 21 de desembre, ha reflexionat aquest dilluns en una entrevista de Catalunya Ràdio.





Torra ha afirmat que, després de la manifestació impulsada per PP, Cs i Vox de diumenge, "anar a Madrid té el seu risc", tot i que espera que la seguretat estarà garantida. Ha considerat que la protesta a Madrid va ser un fracàs que posa en dubte una hipotètica majoria electoral de la dreta i ha agraït a la ciutadania "que no va ser i no va caure en el parany d'una manifestació contra el diàleg".





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha cridat els catalans a mobilitzar-se contra el "judici vergonyós" de l'1-O que començarà aquest dimarts al Tribunal Suprem i ha recordat que s'han convocat protestes per a aquest dia 12 i per al dissabte 16.





En un vídeo difós a través de les xarxes socials, ha assegurat que ell recorrerà Europa "per amplificar la denúncia" contra aquest procés judicial i per donar veu als presos sobiranistes que no la poden tenir.





Ha dit que aquest dimarts, quan comenci el judici, serà també "un dia important en la història del procés cap a la llibertat" de Catalunya, i ha reivindicat el paper dels dirigents sobiranistes que estan a l'estranger a l'hora de difondre aquest missatge .





"Mobilitzem-nos tots no només per la gent que està a la presó i a l'exili sinó per tots nosaltres i per fer possible que el camí que vam començar junts, en pau i democràticament acabi junts, en pau i democràticament", ha conclòs.





Puigdemont es refereix les protestes contra el judici que s'han convocat aquest dimarts a Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa (Tarragona), i la manifestació que s'ha convocat el dissabte a la Gran Via de la capital catalana.





ELS JORDIS





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat una carta als socis de l'entitat des de la presó de Soto del Real després de la manifestació de diumenge, en què assenyala que "criden perquè estan plens de por". Cuixart reclama que davant aquells que enarboren la bandera de la repressió, "cap odi ni rancor, al contrari", i sosté que no podran silenciar les ganes de diàleg.





A un dia de l'inici del judici a Madrid pel referèndum de l'1 d'octubre, Cuixart considera que estan obligats a exercir la desobediència civil tantes vegades com calgui, i adverteix que "la mobilització permanent esdevé imprescindible" per desemmascarar la connivència dels poders de l'Estat amb els hereus del franquisme, en les seves paraules.





En aquest sentit, ha criticat que la Fiscalia, l'advocacia de l'Estat i Vox "van de la mà contra l'exercici de drets fonamentals", el que creu que converteix el judici en una oportunitat excepcional per avançar cap a la República.





Ha considerat que la "indefensió flagrant" que suposa la presó preventiva i el veto del tribunal a testimonis proposats per les defenses només aconsegueixen enfortir encara més les seves conviccions. Cuixart ha subratllat que la prioritat dels presos no és sortir de la presó sinó que es resolgui el conflicte polític entre Generalitat i Govern: "Amb una ciutadania empoderada com l'1 d'octubre de 2017, estic convençut que aquesta societat serà el que decideixi ser ", ha apuntat.





L'expresident de l'ANC i líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, ha afirmat que els dirigents independentistes processats per impulsar l'1-O tindran un "judici polític" que no ha de ser just.





"Ni tan sols tindrem les garanties que els violadors del ramat han tingut", ha criticat en un article al diari Ara en què ha dit que legalitat i justícia no tenen per què ser el mateix.





Considera que el fet que el seu empresonament s'empari en la legalitat "no vol dir que hagi estat just" i de ser jutjats per un tribunal tampoc garanteix que el procés sigui just.





Per a Sànchez, resulta evident que el Tribunal Suprem no disposa de la capacitat de solucionar el problema polític i adverteix: "Marchena i els altres sis magistrats tenen la clau per saber com s'escriurà la història d'Espanya els pròxims anys".





"Una sentència que no sigui absolutòria obrirà no només les portes de la justícia europea dels nostres recursos sinó un abisme que atraparà la crisi política a tot l'Estat i farà més difícil una solució democràtica" al conflicte polític a Catalunya, ha sostingut.





La coportaveu de l'Executiva de Podemos, Noelia Vera, ha criticat el judici perquè "mai es va haver de portar la Justícia un problema que s'ha de resoldre", al seu parer, "amb política".





"No pensem que hi hagués violència ni que sigui proporcionat. Aquest problema de fons mai es va haver de portar a la Justícia", ha assenyalat Vera en la roda de premsa que ha ofert a la seu de Podemos al costat del secretari d'Organització, Pablo Echenique.





Tot i que ha assegurat que "respectaran el que surti", ha avisat que aquest procés judicial "no solucionarà el problema" que hi ha a Catalunya. "Es va a resoldre amb diàleg i amb generositat de totes les parts", ha emfatitzat.





"Jo crec que aquí hi ha un problema de fons, que cal posar damunt de la taula per intentar donar una mica de llum. Mai es va haver de portar a la Justícia un problema que va haver de resoldre amb política. Passeig el que as, seguirem tenint un problema polític a Catalunya ", ha recalcat.





L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarat sobre el procés sobiranista que s'ha d'afirmar, no preguntar, que serà un judici just, com ha assenyalat en una entrevista a la Cadena Ser, després que la seva homòloga a Barcelona, Ada Colau, hagi reclamat un judici just i imparcial per als líders independentistes.





"Construïm la democràcia per resoldre tots els conflictes. Hem de dir que serà un judici just i a partir d'aquí tots opinarem", ha sostingut. Dubtar d'això "fa mal a la Justícia i a Espanya", ha rematat la exjutgessa.





Carmena ha afirmat que entén el que Colau volia dir, qui també va remarcar que ella no és jurista: "Entenc el que diu però cal afirmar que tenim un sistema judicial del qual sentir-nos orgullosos", ha manifestat.