Condemnen a 45 anys de presó el caçador que va matar dos agents rurals a Aspa

L'Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a 45 anys de presó el caçador que va matar dos agents rurals a Aspa (Lleida) al gener de 2017, 22 per cada un dels assassinats i un altre any per un delicte de tinença il·lícita d'armes, a més de sis mesos de multa per un delicte contra la flora i fauna.





El jurat popular va determinar en el judici que l'acusat I.R. va disparar quatre trets als dos agents sense que ells poguessin defensar-se, però descarta que l'acusat disparés per ocultar que tenia caducat el permís d'armes.





"No queda provat que disparés perquè no ho descobrissin, només l'acusat pot saber per què va disparar", va afirmar el portaveu del jurat en l'última sessió del judici a l'Audiència de Lleida.