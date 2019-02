El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) obrirà el 2020 un nou centre tecnològic de robòtica i 3D, denominat DFactory 4.0, que comptarà amb una inversió de 100 milions d'euros. L'acte de presentació ha comptat amb l'assistència del ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque.





El ministre Pedro Duque ha assenyalat sobre la incubadora que "iniciatives com aquestes són un exemple d'utilització de fons FEDER europeus i de col·laboració pública i privada per crear riquesa. Una riquesa basada en el coneixement i la innovació, just el que el nostre país necessita per avançar amb seguretat cap al futur".





En l'acte, han participat també l'alcaldessa de Barcelona i presidenta del CZFB, Ada Colau, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, el president de Leitat, Jordi W. Carnes, el president d’INCYDE, José Luis Bonet, i la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, entre altres autoritats.





El projecte, impulsat també per la Fundació Leitat, requerirà dedicar 20 milions d'euros per materialitzar la seva primera fase, amb una superfície de 17.500 metres quadrats d'espai d'oficines, laboratoris i incubació per atreure empreses d'innovació.





Així ho ha explicat aquest dilluns el director d'urbanisme del consorci, Mario Serrano, que ha detallat que el nou 'hub' tecnològic arribarà a tenir 72.500 metres quadrats.





LA INCUBADORA, EN MARXA





Aquest dilluns, el CZFB i la Fundació Leitat han inaugurat la 3DFactory Incubator, que incubarà projectes de manufactura additiva a una trentena d'empreses simultàniament a partir d'aquest divendres, i que ha comptat amb una inversió de tres milions d'euros.





L'espai, de 600 metres quadrats, permetrà accedir a laboratoris d'impressió 3D, personal qualificat, serveis de formació, innovació i suport en la comercialització en espais d'oficines.





Les empreses emergents seleccionades, la gran majoria espanyoles, rebran acompanyament durant un període d'entre 6 i 12 mesos, a canvi d'un lloguer dels serveis, finançat al 50% per la Fundació Incyde.





PROCESSOS





Dels 43 projectes que han presentat una candidatura, 34 --7 internacionals i 27 espanyols-- han complert els requisits d'accés i es troben ara en tràmit d'acceptació.





Els projectes seleccionats són 11 de béns de consum, sis de béns d'equip, cinc del sector salut, quatre projectes de mobilitat, tres de consultoria i dues de tecnologies de la informació, dues de química i un de logística.