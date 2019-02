Manuel Marchena afronta el judici "amb serenitat i seny"

El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha assegurat aquest dilluns que afronta "amb serenitat i seny" el judici pel 'Procés' independentista, que comença demà. "Temps de silenci", ha afegit després.







Així ho ha dit el president del tribunal que jutjarà a dotze líders independentistes, nou d'ells acusats del delicte de rebel·lió, en declaracions a Antena 3 a la seva arribada a la seu de l'Associació de Periodisme de Madrid, on ha rebut el premi Puñetas de oro, concedit per l'Associació de comunicadors Jurídics (ACIJUR).





Després de rebre el guardó atorgat per la seva defensa a la independència judicial, Marchena ha afirmat als mitjans de comunicació que ara, en vigílies que arrenqui la vista oral, és "temps de silenci", evitant així tornar a pronunciar-se sobre com afronta el judici . A l'entrada a la seu dels periodistes madrilenys ha emfatitzat que encara aquest judici "amb la serenitat i seny amb que cal afrontar-lo".









En el seu discurs durant l'acte, ha dit que tota la seva vida ha estat "una lluita per aconseguir unes bones punyetes". En aquest sentit, ha explicat que des que va començar a exercir com a advocat volia aconseguir aquest adorn que es col·loca en les mànigues de les togues de jutges i fiscals.





Després de relatar una anècdota sobre el sentiment de "traïció" que li va suposar canviar les seves punyetes quan va ser nomenat magistrat del Tribunal Suprem, a causa del estat deteriorat de les anteriors, ha fet broma que aquest "regust amarg" queda en l'oblit perquè ja ha aconseguit les de ACIJUR, premi que li ha lliurat el vicepresident del Tribunal Suprem, Ángel Juanes.





Marchena ha conclòs la seva intervenció lloant la tasca dels periodistes dedicats a la informació judicial pel "mèrit" que té treure el "nucli argumental" d'una resolució judicial en un el menor temps possible.





RAFAEL CATALÁ, SOCI D'OR DE ACIJUR





La tasca d'aquests periodistes també ha estat reconeguda per l'exministre de Justícia Rafael Catalá, que ha estat reconegut com a "soci d'or" per la seva "tarannà" i la seva actitud "dialogant" amb els professionals de la informació judicial.





Catalá ha aprofitat la seva intervenció per traslladar el seu "suport", "comprensió i reconeixement" als jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de Justícia --anteriorment denominats secretaris judicials-- que treballen a Catalunya "en unes condicions de pressió, de dificultat , d'agressió, fins i tot física".





Així mateix, ha aprofitat per insistir en el rebuig a "aquells que en comptes d'utilitzar la posició de l'exercici de la política per buscar l'interès general, per servir al bé comú, el que fan és generar conflictes, generar tensió, enfrontar a la societat , intentar deslegitimar les institucions fent perdre crèdit al nostre sistema democràtic i la constitució".





Finalment, l'exministre també ha volgut dedicar unes paraules d'agraïment al seu equip ministerial, dels quals alguns han estat presents durant l'acte, com la que va ser la seva número dos, Carmen Sánchez-Cortés.





ALTRES PREMIATS





ACIJUR ha centrat part de la seva gala a les conseqüències de l'avanç de les noves tecnologies, ironitzant sobre la possibilitat que els futurs advocats, fiscals o jutges i magistrats es converteixin en "robots". Tot i això, ha atorgat el premi Puñetas Periféricas al Projecte Lectura Fàcil de sentències del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, per la implantació de l'adaptació de les resolucions judicials en un format accessible per a les persones amb discapacitat cognitiva.





D'altra banda, si el guardó punyeta d'Or ha estat per al magistrat del Suprem, el de Plata s'ha dirigit al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè, al seu parer, en interpretar la legislació comunitària, aconsegueix que s'apliqui de la mateixa manera en tots els països membres i "aporta certesa i seguretat jurídica no només als Estats membres de la Unió, sinó a tots els ciutadans europeus".





Pel que fa al premi Puñetas de Bronce s'ha concedit al Legal Management Forum, organitzat per Wolters Kluwer i Inkietos per servir d'espai per a la reflexió i el reconeixement dels principals reptes i oportunitats de l'advocacia dels negocis, proporcionant idees i eines que permeten als professionals anticipar-se als canvis.





'VÉS A fer punyetes' AL JUTGE QUE VA ORDENAR LA INCAUTACIÓ DELS MÒBILS DE PERIODISTES





Finalment, els periodistes d'Europa Press, el Diari de Mallorca i de l'agència Efe, als que els van confiscar mòbils i ordinadors i van investigar les seves trucades telefòniques en el marc del 'cas Cursach', han recollit el premi 'Vete a hacer puñetas' que ACIJUR dedica aquest any al jutge Miquel Florit que va ordenar els registres de les seus d'aquests mitjans de comunicació.





El lliurament de premis ha comptat amb la presència de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca; el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro; el tinent fiscal del mateix òrgan judicial, Miguel Carballo; magistrats del Tribunal Suprem com Julián Sánchez Melgar -ex fiscal general de l'Estat-- o Antonio del Moral -un dels set magistrats que integren el tribunal del 'procés'.