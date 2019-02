El 13,2% dels concessionaris espanyols assegura tenir una rendibilitat sobre facturació negativa, mentre que només el 21,8% la situa per sobre del 2%, sent les xarxes de Seat, Mercedes-Benz i Hyundai la més satisfetes en aquest apartat.

MÉS INFORMACIÓ El sector de l'automoció critica amb duresa el pla per acabar amb els vehicles contaminants





De fet, la major part de les xarxes ha vist caure el seu rendiment: el 64% dels concessionaris afirma tenir una rendibilitat mitjana per sota de l'1,5%, segons l'informe 'V_CON': visió dels concessionaris de les marques', elaborat per la consultora MSI per a la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto).





L'estudi, que recull dades de més de 1.300 concessionaris de 18 fabricants, fet que suposa el 37,8% del mercat nacional, situa Seat com la marca més valorada pels seus concessionaris, amb un 8,4 de puntuació. La segueixen Volvo (8,1) i Mercedes-Benz (7,5). Per contra, les ensenyes que van treure pitjor puntuació van ser Citroën (3,1), Opel (3,4) i Ford (3,7).





En general, l'estudi, presentat aquest dilluns al XVIII Congrés & Expo de Faconauto, mostra una caiguda de la confiança en els concessionaris, ja que només cinc de cada deu consideren que la marca va mantenir el seu negoci en els propers cinc anys, un punt menys que en l'enquesta de l'any passat.





A més, el 40% està satisfet amb el retorn de la inversió i el 50% afirma que el valor de la seva concessió ha millorat o millorarà en l'últim any. Els concessionaris de Seat, Suzuki i Volvo van ser els que van valorar de forma més positiva el retorn de la inversió que realitzen.





AUTOMATRICULACIONS RENDIBLES





D'altra banda, tres de cada deu empreses enquestades asseguren que les automatriculacions són "rendibles" pels seus negocis. El 11,5% del total de matriculacions van ser realitzades pels propis concessionaris l'any passat, segons dades de Faconauto.





En aquest context, la meitat dels concessionaris preguntats assenyala que els estàndards imposats pels fabricants suposen un avantatge sobre els seus competidors. Seat, Suzuki i Volvo van ser les xarxes que més utilitat van veure en aquests estàndards pels seus negocis.





La digitalització de processos, sobretot de cara al comprador, s'ha convertit en peça "clau" pels concessionaris i també ha estat qüestionada per primera vegada per l'estudi 'V_CON', resultant ser "clarament insuficient" per a les xarxes.





El 50% va indicar que la inversió en digitalització per part de les marques és "insuficient", mentre que la quantitat, la qualitat i la gestió dels 'leads' (contactes de clients generats a través de processos digitals) són considerats positivament per quatre de cada deu concessionaris.





APOSTA PER ENERGIES ALTERNATIVES





L'informe també analitza l'orientació al client dels fabricants cap a les noves energies de propulsió i cap a noves maneres de mobilitat. La percepció dels concessionaris torna a ser negativa en aquest punt, ja que només el 40% considera que la seva marca està apostant per energies alternatives (GLP, GNC i pila de combustible); i el 50%, pel vehicle elèctric i híbrid endollable. Pel que fa al 'car sharing', únicament el 40% considera que la seva marca està ben situada per competir.





"L'estudi 'V_CON' ha tornat a posar de manifest aquest any que hi ha molts aspectes pels quals els concessionaris estan descontents. Pensem que el 'V_CON' és un indicador fonamental per mesurar l'estat de les relacions entre els concessionaris i les marques a les que representen, i ens consta que aquestes ho valoren i ho comencen a tenir en compte", va assenyalar el president de Faconauto, Gerardo Pérez.





Pérez ha apuntat que, en un moment de "transició", s'han de posar sobre la taula els punts de millora pel sector, amb els quals el sector treballi unit per seguir sent important pels compradors.