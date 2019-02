Mónica Oltra no és una política que es destaqui per entrar al cos a cos contra l'independentisme. Però en una entrevista a "eldiario.es", la vicepresidenta de la Generalitat valenciana ha posat a Carles Puigdemont com a exemple d'una dreta amb "pocs principis".





"Es veu molt clar en els líders que han encapçalat el procés: l’un està en la presó i l’altre va pel món fotent-se bons menjarots i penjant-ho en Twitter", ha assegurat la vicepresidenta.







PUIGDEMONT S'ENFURISMA





A l'expresident de la Generalitat no li han agradat gens les paraules d'Oltra. Des de la seva compte de Twitter, Puigdemont ha sortit al pas de les afirmacions de la valenciana acusant-la de "denigrar" amb "falsedats", la qual cosa considera que és "un recurs impropi de demòcrates".





A més, Puigdemont l'ha convidat a visitar-ho en Waterloo: "et convido a acompanyar-me en algun dels meus viatges i a passar una setmana amb nosaltres. Després podràs opinar i dir el que vulguis, però almenys amb fonament".