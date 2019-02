L'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha enviat una carta al president de la Comissió Europa, Jean-Claude Juncker; al del Consell Europeu, Donald Tusk, i al del Parlament Europeu, Antonio Tajani, en què sosté que l'alcaldessa, Ada Colau, té una "versió esbiaixada" del judici als presos independentistes.





Després que Colau enviés divendres una carta a aquests mateixos dirigents europeus, Valls els ha assegurat que, en la seva pròpia opinió "i en la de la majoria dels catalans, és una versió esbiaixada i falsa de la situació política a Catalunya i a Espanya", ha informat el partit en un comunicat.





"Amb la seva acció de dirigir a les màximes autoritats europees unes cartes basades en falsedats, l'alcaldessa de la segona ciutat d'Espanya se suma a la campanya de propaganda empresa pel separatisme per desacreditar la democràcia espanyola", assevera a la carta el candidat a l'Alcaldia, que compta amb el suport de Cs.





Considera que la intenció de Colau "no és altra que aplanar i preparar els seus pactes amb els secessionistes per mantenir-se en l'alcaldia", però amb les seves accions reforça les teories dels que amenacen el futur de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, i converteix Barcelona en una palanca del anticonstitucionalisme i, així, de l'antieuropeisme, segons ell.





"Ens coneixem des de fa molt de temps, i si he decidit escriure-li aquesta carta és perquè crec que ha de conèixer la veritat del que passa actualment a Espanya", diu Valls als dirigents europeus, després que Colau els alertés per carta que el judici representa un fracàs de la política i que els delictes dels quals s'acusa els processats són desproporcionats.





UTILITZACIÓ DEL JUDICI





A la carta, Valls expressa la seva preocupació sobre "l'ús que el nacionalisme i el populisme català pretenen fer" del judici als dirigents independentistes, i titlla el projecte independentista d'oligàrquic, il·liberal, insolidari, identitari i assimilable a les tendències polítiques més nocives d'Europa, en les seves paraules.





Sosté que "la mentida ha estat una de les principals eines del procés de 'nation building' que els catalans porten patint durant dècades", i creu que ara ha creuat fronteres per intoxicar l'opinió pública internacional, segons l'exprimer ministre francès.





"Els seus líders, disfressats de pacifistes i dialogants, aposten per la imposició d'idees i per plantejaments polítics populistes", i reben el suport de partits xenòfobs, persones condemnades per terrorisme i de la ultradreta, segons Valls.





Assegura que Espanya, "amb el Rei Felip VI i amb la seva Constitució de 1978, no té res a veure, tot i les infàmies abocades pel nacionalisme, amb el règim dictatorial", que ressalta que va desaparèixer fa més de 40 anys.