El CosmoCaixa acull una mostra del treball de l'escultor i matemàtic Rinus Roelofs

CosmoCaixa acull la mostra Art matemàtic, formada per nou escultures d'acer i ferro realitzades per l'artista i matemàtic neerlandès Rinus Roelofs i que es podrà veure a partir del 9 de febrer.

CosmoCaixa segueix promovent la divulgació de les matemàtiques en la societat. Cada vegada més, la població és conscient de la importància que té la ciència, i en especial les matemàtiques, en la seva quotidianeitat. Les matemàtiques són fonamentals tant per al pensament abstracte com per a les activitats més freqüents del dia a dia, i en aquest sentit formen part de la comprensió lògica del que ens envolta.





Per aquest motiu, des CosmoCaixa s'ha programat una mostra que, un cop més, uneix ciència i art. La interacció entre aquestes dues disciplines dóna com a resultat estructures molt variades, tot un món d'escultures per descobrir en aquesta exposició.





Ensus creacions, Roelofs utilitza paper, fusta i altres materials, com ara acer i ferro colat. Les nou escultures que es poden veure a CosmoCaixa tenen altures d'entre 50 centímetres i 3 metres, i estan inspirades en diferents formes de l'entorn.





L'estructura d'aquestes peces explora diferents construccions matemàtiques, com les operacions sobre políedres i els tessel·lats del pla i de l'espai. D'una banda, trobem políedres duals, estelados, elevats...; construccions complexes a partir de transformacions de políedres més simples: convertir vèrtexs en cares, estendre les arestes fins a formar «terrats», col·locar piràmides a les cares...





Un altre tipus d'estructures consisteix en tessel·lats del pla que giren i es traslladen per obtenir columnes que mai deixen de pujar, o estructures que connecten diferents superfícies replegades sobre si mateixes.





La metodologia de treball de Rinus Roelofs es fonamenta en simulacions realitzades amb programes informàtics, encara que la base de les seves obres és la imaginació, combinada amb l'experimentació i el coneixement de les matemàtiques. Roelofs explica: "Són estructures matemàtiques que es troben al nostre voltant, que formen part de la nostra vida diària. L'ús d'aquestes estructures com a decoració visual és tan comú que ni tan sols les associem a estructures matemàtiques. Però estudiant les propietats d'aquestes estructures, i especialment la relació entre elles, ens podem plantejar preguntes que poden ser l'inici d'interessants exploracions artístiques".





El resultat de les seves creacions són superfícies que es tallen, s'aixequen, giren i es dobleguen sobre si mateixes, o que s'uneixen, per donar lloc a jocs abstractes que ens conviden a imaginar nous espais i estructures. Formes que sembla que no puguin existir, però la pròpia consistència ens demostra que són possibles. Són escultures que ens sorprenen, ens diverteixen i ens recorden vagament a aquells jocs d'infància en què tot ens meravellava, però res semblava impossible.