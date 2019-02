El FC Barcelona ha deixat sense efecte les distincions honorífiques atorgades a Francisco Franco a la dècada dels 70, en un acord assolit aquest dilluns en reunió de Junta Directiva, i ha insistit a demanar que la política i el diàleg resolguin el conflicte que existeix en Catalunya i no "un judici" com el que s'inicia aquest dimarts als principals líders independentistes.





"La Junta Directiva ha acordat deixar sense efecte les distincions atorgades al general Francisco Franco els anys 1971 i 1974, i tots els efectes honorífics vinculats a la seva entrega" i han informat que aquest acord haurà de ser ratificat pels socis en la propera Assemblea de compromissaris.





El portaveu de la Junta Directiva, Josep Vives, ha detallat en roda de premsa que les distincions a Franco són un "cas curiós", i ha concretat que alguns socis van demanar al club que es retiressin les medalles, però no hi havia constància en cap acte de Junta Directiva que digués que se li havien donat medalles, però sí arxius gràfics.





"El centre de documentació va treballar per saber com havia passat, quin era el context, què havia portat a la Junta Directiva de llavors a fer això... I, 'de facto', sí que hi havia aquestes medalles i la Junta pren la decisió de portar-lo a l'Assemblea de Compromissaris, els que votaran sobre la retirada de les medalles", ha sostingut.





El 1971 la Junta Directiva del club va atorgar a Franco la medalla d'or commemorativa de la inauguració del Palau Blaugrana, mentre que el 1974 li va atorgar la medalla d'or commemorativa de les noces de platí del club, obligada per la norma no escrita que implicava que les distincions de nova creació sempre s'havien d'atorgar per primer cop al General.





En aquest cas, el FC Barcelona havia atorgat per primera vegada la medalla d'or del club, de nova creació, a la Penya Blaugrana de Manresa, com a organitzadora de la primera trobada de penyes barcelonistes a Montserrat.





"A requeriment de les autoritats de l'època, el club va crear una nova medalla que es va lliurar a Franco una setmana després dels actes de Manresa", ha explicat l'entitat.





Vives ha detallat la posició del club blaugrana respecte al judici que comença aquest dimarts sobre el procés independentista a Catalunya: "Hi ha d'haver una resolució política, mai en el marc d'un procés judicial, mai. El Barça s'ha mostrat absolutament en contra de la presó preventiva, que és molt injusta, ho vam dir i ho diem ara", ha recalcat.





"Els que vam viure els fets de primera mà tenim molt clar el que va passar aquí i que la resolució al conflicte ha de passar per la política i el diàleg, no per un judici. Ho tenim molt clar", ha postil·lat.