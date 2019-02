Santamaría lidera una plataforma del PP crítica amb Casado

L'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría impulsa una nova plataforma política al Partit Popular que defensi la tasca que va fer Mariano Rajoy i que actuï de forma crítica amb l'actual president del partit, Pablo Casado.









Entre el nucli dur d'aquesta iniciativa estarien l'assessor del PP Pedro Arriola, el diputat José Luis Ayllón, la antingua comissionada per al repte demogràfic i amiga de Santamaría Edelmira Barreira i l'exsecretària d'Estat de Comunicació Carmen Martínez Castro, informa 'Vozpópuli' .





Aquest grup liderat per Santamaría ha mantingut diferents trobades amb l'ex president Mariano Rajoy en els últims mesos, en els quals s'ha posat de rellevància un creixent malestar amb Casado perquè consideren que la nova direcció del PP els ha apartat i s'allunya dels set anys de govern popular a la Moncloa.





La plataforma impulsada per l'ex vicepresident defensa un pensament més centrat, en comparació amb la línia de Casado, i té també com a objectiu reivindicar les reformes de Rajoy i de la pròpia Santamaria.





Queda en l'aire si aquest 'think thank' es quedarà com a plataforma política o si avançarà fins a arribar a convertir-se en partit.