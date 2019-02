El Govern central assegura que no cedirà a "xantatges" amb els Pressupostos

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat aquest dimarts que li hagués agradat que el debat pressupostari no hagués coincidit amb l'inici del judici del procés, ja que creu que ha influït en la polarització dels posicionaments, si bé ha defensat les nous comptes públics per ser "les necessàries en aquest moment del cicle econòmic" i ha advertit que el Govern central "no cedirà a cap xantatge" ni acceptarà el dret d'autodeterminació de Catalunya.









Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en defensa dels nous comptes en el debat de totalitat al projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019, en què ha denunciat l'"escalada de crispació dels últims dies" de manera "absolutament irresponsable" de PP i Cs i de l'altra formació (Vox) que diuen "no compartir ideari però semblen imitar".





"M'hagués agradat que el debat pressupostari no s'hagués produït en aquesta setmana d'inici del judici del procés", ha reconegut Montero, que ha opinat que aquesta coincidència ha pogut influir en la "polarització" dels diferents posicionaments i ha dificultat un debat "seriós i reflexiu" sobre les noves comptes públics.





Montero ha criticat PP i Cs per no haver-se interessat "gens ni mica" i haver-se "desentès" dels interessos dels ciutadans, als qui ha demanat que recuperin la "mesura i seny" i deixin de construir "murs insalbables".





Al seu torn, ha censurat la "somni" de les formacions independentistes en pensar que el Govern anava a acceptar "l'inacceptable", quan l'adopció de mesures en contra de competències constitucionals o que atemptin els valors i principis de l'ordenament constitucional és "radicalment incompatible ". "Ni podem, ni volem", ha postil·lat Montero, que ha defensat que des del Govern han estat "transparents i lleials" i "sempre" ha apostat per la via del diàleg polític i ha feina per tendir "tots els ponts".





L'àmbit de negociació és "res fora de l'àmbit constitucional ni que menyscabe la convivència", ha dit Montero, que ha asseverat que no hi ha "cap lletra petita" en els PGE que pretengui "acontentar a l'independentisme".





La ministra ha defensat que els PGE protegeixen el creixement, reorienten al desenvolupament "més intel·ligent, inclusiu i sostenible", enforteixen polítiques socials, redistribueixen la riquesa i redueixen el dèficit i el deute públic. "En tot just 8 mesos hem fet més per la justícia social, la regeneració i la modernització econòmica que en els set anys previs", ha agregat.