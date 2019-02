Sánchez pressiona amb convocar eleccions el 14 d'abril si no s'aproven els Pressupostos

El president del Govern central, Pedro Sánchez, pressiona amb convocar eleccions el 14 d'abril en cas que no aconsegueixi aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).









Aquest dimarts es debaten al Congrés les esmenes als PGE i de moment l'executiu no reuneix els vots suficients per tirar els comptes endavant.





Si hi hagués eleccions anticipades el 14 d'abril, la data seria un mes i mig anterior al dia que també es va estudiar com a possible avançament electoral, el 26 de maig, coincidint amb les europees, les municipals i les autonòmiques.





Aquesta decisió vindria després del distanciament amb els partits independentistes i un dia després de la concentració de la dreta el diumenge a la plaça Colón de Madrid a favor de la unitat d'Espanya i en contra del Govern de Sánchez.





La data del 14 d'abril per a eleccions generals és vista per membres de la direcció del PSOE com "molt precipitada".





Fonts socialistes asseguren que "mai han sentit parlar d'aquesta data" i creuen que primer caldria decidir que es vol anar a eleccions en cas que els comptes públics per a aquest any no passin el tràmit de les esmenes a la totalitat que es debatran aquest dimarts i dimecres en el Congrés dels Diputats.





En aquest sentit, fonts de la direcció socialista assenyalen que una vegada que s'hagi pres la decisió de dissoldre les Cambres i convocar, caldria decidir la data en la qual es fa.





El Govern central no ha aclarit les informacions que fan referència a la possibilitat que el president estigui remenant el pròxim 14 d'abril com a data per a celebrar les eleccions, i es limita a assenyalar que el cap de l'Executiu i els ministres estan concentrats en la defensa del projecte dels comptes públics.





ERC NO SE SENT PRESSIONADA





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dilluns que si el president del Govern central estudiés un avanç de les eleccions generals seria "probablement per a pressionar als partits en general i també als partits independentistes".





En roda de premsa després de reunir-se la direcció del partit, ha avisat que, no obstant això, ERC no s'assegui pressionada per això, i recorda que la potestat d'avançar unes generals és exclusiva del president.





El partit d'Oriol Junqueras ha advertit al Govern central que, si amb un avanç electoral cerca que ERC retiri l'esmena a la totalitat als PGE, no el trobarà per aquesta via, sinó per la via d'un diàleg sense renúncies.