Els bisbes catalans demanen perdó pels casos d'abusos

Els bisbes catalans han demanat aquest dimarts perdó a les víctimes pels casos d'abusos sexuals de sacerdots o persones consagrades, han mostrat la seva "vergonya i dolor" i s'han compromès a col·laborar amb la justícia.









Els deu bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (Cet) han emès un comunicat després de la segona i última sessió de la seva trobada trimestral ordinari -dilluns es van reunir a Tiana (Barcelona) i aquest dimarts ho han fet en el Seminari Conciliar de Barcelona-.





També demanen perdó a tot el que s'hagi sentit escandalitzat per aquests casos i que per això hagin sentit "trontollar la seva confiança en l'Església", tot i que defensen que és just valorar la dedicació de molts educadors i religiosos, que qualifiquen de madura i generosa.





Per això, defensen respectar la presumpció d'innocència, però alhora asseguren que protegiran "els nens i els adults vulnerables, eliminant tota mena de tolerància o encobriment" i per eradicar de les seves comunitats i de tota la societat el que denominen cultura de l' abús sexual, econòmic, de poder i de consciència.





FORMACIÓ PER A PREVENIR





"Així mateix, prenem el compromís d'adoptar rigoroses mesures de prevenció" que evitin nous casos, a partir de la formació de les persones a qui es confiïn missions de responsabilitat i educatives.





Asseguren que compliran la legislació canònica i civil, començant per posar en coneixement de Fiscalia "els fets esdevinguts que puguin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual", i alhora insten a les víctimes a denunciar.





A més, prometen informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe de "qualsevol cas d'abús fonamentat", i complir el que determini el Papa Francesc quan es reuneixi amb els presidents de les conferències episcopals.





Per tot això, criden a que les diòcesis catalanes incloguin pregàries i dejunis en totes les celebracions religioses del 6 de març per ser dimecres de cendra, inici de la Quaresma, "que és temps de conversió".