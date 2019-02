L'advocat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de l'exconseller Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, ha estat el primer a intervenir en el judici pel procés independentista que ha començat aquest dimarts al Tribunal Suprem i ha afirmat que aquesta causa és un "vodevil processal" que "atempta contra la dissidència política". Després d'afirmar que s'han vulnerat o restringit tots els drets constitucionals, ha demanat de nou la llibertat dels acusats a la presó per "fer un judici diferent demà".









"Ens trobem davant d'un judici excepcional perquè s'han produït excepcions que afecten el nucli dur dels drets fonamentals", ha afirmat en l'arrencada del torn d'una hora que li ha concedit el president del tribunal, Manuel Marchena, per exposar el seu al·legat.





Intervé en el torn de les anomenades qüestions prèvies, dirigides a exposar possibles vulneracions de drets fonamentals abans de començar al judici en si amb els interrogatoris dels processats.





"He de parlar de dret penal democràtic, no farem una defensa política sinó a defensar valors i drets humans", ha manifestat l'advocat, al·ludint a la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre l'opositor pro-kurd Demirtas que al seu judici "té a veure amb el silenciament de la dissidència política i sobre com es pot utilitzar la presó provisional per a afectar l'agenda política".





Si bé ha indicat que en aquest procediment s'ha dut a terme el "dret penal de l'enemic", recordant una de les frases que, segons ha dit, va escoltar l'exmagistrat de l'Audiència Nacional Eloy Velasco: "Fer justícia és mantenir la civilització" .





Van den Eynde ha qüestionat que es digui que la causa no tingui una vessant política perquè la primera resolució del jutge instructor Pablo Llarena, en la qual es va decidir l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, es deia que no hi havia una solució pacífica per al conflicte a Catalunya. "L'autodeterminació és la fórmula que no existeixin conflictes al món", ha afegit.





De fet, ha assegurat que el que s'ha investigat "fins a cinc, sis o set jurisdiccions" és un "projecte polític". "És un vodevil processal", ha lamentat. Amb això, ha fet especial èmfasi en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, on s'instrueix l'organització del referèndum il·legal, que és la "causa mare".









Segons ha recordat, aquest jutjat va ser el que va incoar diligències per investigar unes manifestacions de l'exsenador i magistrat suspès Santi Vidal, i que després es va ampliar "sense justificació" a una querella de Vox pels delictes de rebel·lió i sedició, malgrat que el Tribunal superior de Justícia de Catalunya afirmés que no veia aquestes conductes penals. Es tracta d'una "monitorització generalitzada de tota l'activitat política dels independentistes", ha dit.





Per a Van den Eynde, s'han vulnerat nombrosos drets fonamentals com el d'expressió, de reunió i manifestació, llibertat ideològica, drets polítics; així com dret a la deliberació i separació de poders.





"Si no s'han violat tots els drets fonamentals, s'han restringit tots" els de la Constitució, ha emfatitzat gairebé concloent la seva intervenció, moment en el qual fins i tot ha indicat que s'ha vulnerat el dret de llibertat de culte perquè l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras "no ha pogut anar a missa".





L'advocat de Junqueras i Romeva ha tornat a demanar una vegada més la llibertat dels seus clients perquè no entén que, en el cas de l'exvicepresident català porti "a la presó més d'un any, lluny dels seus fills, dels seus defenses" quan han acudit sempre a totes les citacions judicials.





És més, ha assenyalat que alguns dels acusats, com Romeva, van ser excarcerats pel jutge Llarena durant la instrucció. "Pensin si podem fer un judici diferent demà", ha conclòs el lletrat.





Entre els drets fonamentals que més ha ressaltat ha estat el de llibertat d'expressió, amb el qual ha demanat que es deixin fer protestes i s'ha demanat que es protegeixin. És més, ha indicat que en la "sorra política" la restricció dels límits a l'expressió és "la permissivitat d'aquest dret".





"Posar un paper a l'urna, a favor de la independència o no, expressió, crits, càntics, concerts, d'això es parla i és el que es criminalitza", ha explicat, i alhora ha relatat que el Tribunal Europeu de Drets Humans reconèixer que per parlar de la independència es poden usar termes com "lluita, independència, separatisme" o "poble oprimit".





JORDI PINA





L'advocat de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers catalans Jordi Turull i Josep Rull ha demanat als magistrats del Suprem que "facin de jutges i" no de salvadors de la pàtria".





Així ho ha dit el lletrat Jordi Pina durant la seva primera intervenció en la vista oral, en què ha exposat en les qüestions prèvies, dirigides a denunciar les possibles vulneracions de drets fonamentals abans de començar al judici en si amb els interrogatoris dels processats.





El lletrat ha començat aquest al·legat dubtant de la imparcialitat dels magistrats del Suprem, des del president de la Sala Penal, Manuel Marchena, fins al jutge instructor de la causa, Pablo Llarena.





Pina ha fet esment d'una carta publicada en un mitjà de comunicació, en la qual el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, assegurava que el jutge d'instrucció de Barcelona (mort), que va investigar els preparatius del referèndum il·legal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, havia "canviat el rumb" d'Espanya i que era un "heroi nacional".





"Són magistrats, no herois nacionals", ha criticat el lletrat, ironitzant que aquesta afirmació fa pensar que els magistrats de l'alt tribunal estan per "mantenir la unitat d'Espanya". "Facin de jutges, no de salvadors de la pàtria", ha demanat.