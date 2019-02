El judici pel procés independentista a Catalunya arrenca aquest dimarts 12 de febrer. Després d'un any d'instrucció per part del jutge Pablo Llarena, d'un canvi d'inquilí a La Moncloa i d'un trasllat d'anada i tornada dels presos fins a Catalunya, els dotze encausats acudiran a l'Alt Tribunal a les deu del matí per a sotmetre's a la primera de les moltes vistes orals que es preveuen fins al mes de maig.





L'inici de les sessions arrenca amb una expectació política i mediàtica sense precedents malgrat que aquesta primera jornada, dividida en sessions de matí i tarda, es dedicarà en exclusiva a que les defenses dels dotze exmandataris independentistes puguin exposar els seus arguments per intentar, en última instància, la nul·litat de tot el procediment judicial --les anomenades qüestions prèvies--.





Malgrat el caràcter tècnic de l'acte judicial en si, la sessió d'aquest dimarts permetrà veure per primera vegada la Sala constituïda i als dotze encausats davant el tribunal, considerat 'equilibrat' per pertànyer seus set membres a diferents sensibilitats dins de la Carrera i al capdavant se situa el president de la Sala Penal, Manuel Marchena, que serà a més el ponent de la sentència. Completen la Sala Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo i Andrés Colom.





Els fiscals adscrits al cas són Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaume Moreno, que previsiblement faran torns a la sala de vistes de dos en dos. Aquest dimarts assistiran Saragossa i Moreno.





Com a representant dels serveis jurídics de l'Estat s'estrenarà en aquest judici la nova cap del Penal d'aquest cos, Rosa Maria Seoane, assistida per Elena Sáenz Guillén; mentre que per Vox, que exerceix l'acusació popular, hi haurà el secretari d'Organització Javier Ortega Smith i Pedro Fernández. Enfront d'ells, fins a 17 advocats organitzats en fins a vuit equips diferents de defensa.





L'arrencada permetrà resoldre alguns dubtes encara pendents, com és el lloc que escolliran els 12 encausats per seure a la Sala, ja que se'ls va donar l'oportunitat d'eludir la banqueta i situar-al costat dels seus advocats -encara que la falta d'espai els obligaria a ocupar cadires just darrere, el que no ha agradat a les defenses-.





També està en l'aire l'assumpte de la traducció de les declaracions, en el cas que els encausats vulguin realitzar-les en català. El president del Suprem, Carlos Lesmes ja va assenyalar que el Suprem té capacitat per a realitzar-la tant de manera simultània com successiu si bé la determinació d'aquesta circumstància correspon igualment al tribunal judicador, que encara no l'ha tancat.





PENES SOL·LICITADES





Per a qui la Fiscalia demana més pena és per Junqueras, (que s'enfronta a 25 anys de presó i altres tants d'inhabilitació per rebel·lió agreujada per la malversació de fons públics), per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 anys per rebel·lió) i per als líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart (17 anys per rebel·lió), tots ells en presó provisional, com els "principals promotors" del desafiament sobiranista.





Per diversos exconsellers de l'últim Executiu de Carles Puigdemont com el de l'Interior, Joaquim Forn, Presidència, Jordi Turull, Exteriors, Raül Romeva, Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, Treball, Dolors Bassa (Fiscalia reclama 16 anys per rebel·lió i malversació per tots ells). Per als exconsellers que estan fora de la presó -Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santiago Vila la Fiscalia demana penes de 7 anys de presó per delictes de malversació i continuat de desobediència.





Aquest procés singular, tant pels fets sotmesos a examen com pels delictes que s'atribueixen als encausats --entre ells el de rebel·lió-- se celebra amb l'absència de qui va ser llavors president de Catalunya, Carles Puigdemont, que ha establert la seva base a Bèlgica; i de la secretària d'ERC Marta Rovira, a Suïssa i està acusada de ser una de les principals estrategs del full de ruta.





L'Advocacia de l'Estat rebaixa fins als 12 anys la seva petició de presó per a Junqueras i igualment demana menys pena que la Fiscalia per a la resta de exmandataris a la banqueta: amb 11 anys i mig per als exconsellers a la presó, 10 per Forcadell i 8 per a ' els Jordis ', a l'acusar-los tan sols de sedició i malversació. Les penes per als tres exconsellers en llibertat per part de l'Advocacia és de 7 anys i mig.





Pel que fa a Vox, demana per als membres del exGovern a la presó 74 anys de presó (suma als anteriors delictes el d'organització criminal) mentre que per als 'Jordis' i Forcadell demana 62 anys. Per als exconsellers en llibertat reclama 24 anys de presó.





MALVERSACIÓ I TESTIMONIS





L'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia General de l'Estat han calculat de manera diferent la quantitat de diners que presumptament van malversar els líders del 'procés', ja que mentre per als lletrats xifren la quantia en 1,9 milions d'euros, els fiscals opinen que serien voltant de 2,91 milions. Aquestes quantitats hauran de ser concretades al final del judici perquè el tribunal pugui estimar, si ho considera oportú, una multa per una responsabilitat civil.





Després de l'interrogatori dels processats començaran a declarar més de 500 testimonis sol·licitats per totes les parts, entre els quals destaquen exmembres del Govern com l'expresident Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristobal Montoro; a més de exmandataris catalans com l'expresident Artur Mas, l'actual vicepresident, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





En total s'han acreditat 600 periodistes de 150 mitjans diferents, dels quals mig centenar són estrangers, sent els més nombrosos els alemanys i francesos, seguits d'holandesos i suïssos, tot i que també hi assistiran periodistes dels EUA, Rússia i la Xina.





La intenció és que les sessions concloguin amb temps suficient perquè els set magistrats que han de jutjar aquesta causa tinguin a punt la sentència com a molt tard per al proper mes de juliol, abans de les vacances d'estiu.