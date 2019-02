La primera sessió del judici del procés ha estat acollida fredament pels partidaris de la independència. Ni a Madrid ni a Barcelona s'han registrat grans concentracions contra el que, des de les files sobiranistes, es considera un procés sense garanties i contra els drets humans.





Aquest dimarts a la tarda diversos representants d'entitats socials, partits polítics i sindicats han cridat a la "mobilització permanent i a aturar el país" en els pròxims dies durant una protesta convocada a la plaça Catalunya de Barcelona pel judici als impulsors del 1- O que se celebra al Tribunal Suprem.





Ho han demanat a través d'un manifest que han llegit, entre d'altres, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la portaveu, Elsa Artadi; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent.





"Exercir drets fonamentals no és un delicte. Organitzar un referèndum no és un delicte. L'autodeterminació no és un delicte. Votar no és un delicte", han dit durant l'acte en què han intervingut de forma coral.





No obstant això, l'independentisme afronta el judici més dividit que mai. La mateixa diferència entre les estratègies defensives dels processats mostra que les picabaralles internes no s'han segellat davant la data crucial de l'arrencada del judici.





PER PALUZIE TORNA EL FRANQUISME





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha equiparat el judici del Tribunal Suprem amb els judicis militars que feia el franquisme després de la Guerra Civil, ja que assenyala que en aquest moment també s'acusava de rebel·lió als partidaris de la República: "Els que acusen de violència són aquells que han comès la violència".





Ho ha dit en declaracions als mitjans abans de participar en la concentració de plaça Catalunya a Barcelona. Paluzie ha sostingut que és una "perversió immensa d'un Estat malalt" i que, segons ella, pretén aconseguir que l'independentisme abandoni el seu objectiu.





Paluzie ha defensat que la resposta de la ciutadania catalana a aquest judici ha de ser "mantenir alts i ferms els compromisos i la mobilització" per aconseguir la independència de Catalunya.