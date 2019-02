Durant l'últim any, els temps del Parlament han vingut marcats per la majoria independentista seguint més vegades els seus interessos partidistes que les preocupacions del conjunt de catalans. Aquesta vegada, la majoria de JxCat, ERC i la CUP, amb el suport dels comuns, ha decidit ajornar tota l'agenda parlamentària fins a la setmana que ve per concentrar tota l'atenció política en el judici que comença aquest dimarts 12 de febrer al Tribunal Suprem.





Per decisió de la taula, el ple del Parlament previst per al dimecres i dijous de la setmana que ve, 20 i 21 de febrer, no se celebrarà fins a la setmana posterior per la vaga convocada per Intersindical-CSC arran del judici al referèndum del 1 octubre 2017.





Aquesta decisió modifica el calendari de plens pactat a la fi de 2018, han informat fonts parlamentàries. Per aquest motiu Cs, PSC i PP hagin acusat els grups sobiranistes d'ajornar el ple per "una decisió política", ja que consideren que el ple es podria realitzar perfectament, encara que hi hagi una vaga general.





Argumenten que hi ha precedents en què s'han celebrat plens en dies de vaga general i sostenen que en aquest cas el sindicat que la convoca és minoritari, de manera que qüestionen el seu impacte en el desenvolupament de l'activitat parlamentària habitual.





Intersindical-CSC, el sindicat liderat per l'exterrorista Carles Sastre, va convocar per a la setmana passada una vaga amb la previsió que el judici a l'1-O comencés llavors, però en canviar la data del Tribunal Suprem va decidir situar-la per al dijous 21.





S'AVANÇA LA JUNTA DE PORTAVEUS





La Cambra catalana també quedarà paralitzada dimarts, ja que la reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus es va realitzar aquest dilluns per deixar completament expedit el dia 12 per a l'arrencada del judici.





El mateix president del Parlament, Roger Torrent, participarà demà a la concentració davant del Tribunal Suprem per donar suport als presos. Al costat d'ell hi seran els portaveus de JxCat i ERC, Albert Batet i Anna Caula. A fora, en la concentració a favor dels presos, estaran Jéssica Albiach, Jaume Asens i Lucía Martín en representació del partit de Colau.