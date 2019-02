El ple del Parlament ha rebutjat una moció de Cs que condemna l'agressió que va patir un regidor de la formació a Torroella de Montgrí (Girona) durant un acte del partit.





Aquest punt de la iniciativa --que ha comptat amb el vot a favor de Cs, PP i PSC, i el rebuig de JxCat, ERC, comuns i la CUP-- condemnava aquesta agressió i l'assenyalava com "una prova més de les constants pressions i atacs que suporten els que pensen diferent en alguns municipis de Catalunya, amb l'òbvia intenció de fer-los callar i silenciar-los".





Els mateixos grups han rebutjat, al costat de l'abstenció del PSC, un altre punt que criticava la inacció d'administracions locals i de la Generalitat davant mobilitzacions que "pretenen impedir el lliure exercici de drets fonamentals i justificar conductes violentes per raó de la ideologia política".





No obstant això, sí que s'ha aprovat demanar al Govern seguir celebrant la Junta de Seguretat i lluitar contra el frau en immobles que poguessin presentar "connexions il·legals o fraudulentes a la xarxa elèctrica", i revisar els protocols de seguretat dels Mossos d'Esquadra.





El diputat de Cs Dimas Gragera ha presentat la moció i ha sostingut que durant els anys de governs independentistes han augmentat pràcticament tots els delictes i el procés sobiranista ha "portat a la confrontació" i a un increment dels delictes d'odi, segons ell.





A més, ha criticat els grups sobiranistes per no condemnar l'agressió de Torroella i ha assegurat que Cs sempre condemnarà qualsevol acció violenta, sigui del costat que sigui: "No són capaços de condemnar una agressió a un company nostre".





DEBAT





Esperanza García (PP) ha manifestat el seu suport a la proposta, però ha demanat "coherència política" a Cs per donar suport al seu grup en mesures de seguretat al Congrés, i el socialista Carles Castillo ha demanat rebaixar la crispació entre els grups per parlar de temes de seguretat ciutadana.





La republicana Montserrat Fornells ha defensat que el seu grup condemna totes les agressions a polítics però que no volen "fer espectacle d'això", i ha acusat Cs de només voler condemnar les que pateixen ells.





Per part de JxCat, Jordi Munell ha recriminat que la moció no contempli les afectacions que, al seu parer, provoca l'Estat en la seguretat ciutadana de Catalunya i en la situació dels Mossos d'Esquadra i, des dels comuns, Joan Josep Nuet ha argumentat que la proposta "barreja coses diferents" i que els drets fonamentals no es poden restringir.





A més, la 'cupaire' Maria Sirvent ha retret a Cs voler "criminalitzar" al moviment 'okupa' i al antifeixista, ja que creu que amb aquesta moció la formació taronja pretén equiparar a la delinqüència organitzada i als delictes d'odi.