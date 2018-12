Els CDR agredeixen una taula de VOX a Barcelona

En el dia d'avui, Vox ha vingut a Catalunya per promocionar les seves idees polítiques. Aquest matí a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir davant l'atac dels CDR acompanyats per membres d'Òmnium Cultural per atacar a la formació de Santiago Abascal.









La formació d'Abascal també ha participat d'actes a Girona, però sense altercats més enllà de les xarxes.