El FC Barcelona ha recorregut a fons d'inversió nord-americans per obtenir una injecció de liquiditat de res menys que 140 milions d'euros. segons informa El País, el Barça ha recorregut a inversors nord-americans que entenen el negoci esportiu com una via més d'inversió i que ja han ofert els seus serveis de préstecs a estadis esportius.





El club defensa que acudir als mercats dels EUA no respon a una situació crítica de la caixa del Barça, sinó que és una pràctica que porta realitzant durant els últims sis anys. Però la injecció d'aquesta milionada per part de Pricoa Capital Group (90 milions) i Barings (50 milions) li permetrà Bartomeu prescindir de nous préstecs fins d'aquí a cinc anys.





Serà en aquest moment quan el Barça hagi de retornar la quantitat prestada a un interès que, segons les fonts consultades per El País, podria ascendir fins a l'1,8%.





No és una via normal, ja que el Barcelona solia utilitzar pòlisses que tenia obertes amb bancs per aconseguir finançament. Aquest cop, però, han optat pel crèdit amb els fons nord-americans per unes condicions que consideren més avantatjoses.





ES DESTINARAN AQUESTS RECURSOS Al ESPAI BARÇA?





La pregunta del milió que es formulen molts afeccionats i socis del club blaugrana és si aquesta remesa de diners es destinarà a sufragar el Espai Barça. En això, el club ha estat taxatiu i ha negat que aquesta injecció serveixi per finançar el nou Camp Nou.





No obstant això, els més de 600 milions pressupostats per a la reforma de l'estadi, les obres del qual han de començar en l'estiu de 2019, encara no és clar d'on procediran íntegrament.





Part d'aquest desemborsament procediria del "naming" o cognom que portaria el Camp Nou, encara que el club ha rebutjat diverses ofertes --l'última d'elles de Mediapro, que va arribar a oferir fins a 300 milions d'euros per aparèixer en el rètol de l'estadi--; mentre que una altra part l'aportaria el club amb el suport d'inversors privats.





La veritat és que el projecte s'ha anat retardant malgrat que ja compta amb la llum verda del consistori. El club considera que podrà afrontar la remodelació completa de l'estadi sense problemes i calcula que les obres totals podran estar acabades el 2022 o 2023.