La Fundació Miró de Barcelona ha alertat aquest dimecres que travessa una "situació econòmica molt delicada" a causa de la caiguda de visitants, la menor demanda d'exposicions itinerants de Joan Miró i el dèficit acumulat, ha explicat en roda de premsa el director de la fundació, Marko Daniel.

MÉS INFORMACIÓ La caiguda d'ingressos obliga a la Fundació Miró a acomiadar set treballadors





Sobre la caiguda de visitants ha dit que ha estat progressiva durant els últims vuit anys, i que aquesta ha "afectat directament els ingressos" de la fundació, ja que un 80% dels seus fons són propis i procedeixen de la venda d'entrades i de la botiga.





Concretament, els visitants han passat de 583.883 el 2011 a 352.903 el 2018, amb una caiguda "important" dels clients en 2017 respecte a l'any anterior de 45.299 persones.





A propòsit de les exposicions itinerants de Joan Miró, que han estat una gran font d'ingressos tradicionalment ajudant a equilibrar el pressupost, s'ha reduït dràsticament, passant de cinc exposicions a 2014 a cap en 2018.





"Les exposicions itinerants cal buscar-les i treballar-les", ha dit el director de la fundació, que ha assegurat que costa molta feina aconseguir-les, però no per això cal deixar-les al marge.





Ha reivindicat: "Tenim una col·lecció magnífica i hi ha molt d'interès en l'artista a tot el món, però per produir una bona itinerant cal treballar com les exposicions a la sala".





També ha destacat les aportacions extraordinàries rebudes, que han permès "corregir el dèficit conjuntural, que no estructural": el 2018, el dèficit va ser de 655.000 euros, i es va poder reduir a 290.000 per una aportació de l'Ajuntament de Barcelona de 365.000 euros.





Fins a la data actual, el dèficit acumulat de la fundació és de 458.575 euros, davant del qual s'està fent un estudi exhaustiu i una auditoria per redirigir la situació i "implementar un canvi institucional".





ACOMIADAMENTS: LA "ÚLTIMA ACCIÓ"





"La decisió d'acomiadar a set persones i no renovar a una vuitena ha estat l'última de les accions previstes, aprovada pel patronat i amb assessors externs", ha dit Daniel, sobre una plantilla total d'unes 65 persones.





Ha esgrimit que aquesta mesura ha estat "totalment excepcional i condicionada pel moment financer", que requeria actuar amb urgència i enfrontar una possibilitat molt pitjor.





Ha assegurat que no hi haurà nous acomiadaments: "Aquesta és una fase que ha acabat", i ha subratllat que aquesta mesura ha estat l'última, la més dolorosa i la més difícil solució, però que contribueix a equilibrar el pressupost.





Aquests acomiadaments estan integrats en un pla de viabilitat, que inclou nous projectes d'itinerància d'exposicions, la reducció de la despesa d'infraestructura equilibrant el pressupost anual --de 7,5 milions--, el canvi d'horaris per a la "màxima comoditat dels visitants ", i la pujada de l'entrada general de 12 a 13 euros, entre d'altres.





"L'objectiu i el compromís és equilibrar el balanç econòmic de la fundació", ha dit Daniel, que ha rebutjat que es pugui fer servir el fons reservat per Joan Miró per a situacions complexes perquè no és possible fer-ho per a situacions de dèficit.





CANVI EN EL TURISME





Ha dit que a Barcelona hi ha hagut un canvi generacional del model turístic, que ha afectat diverses institucions, especialment des de 2017: "No som els únics que ens veiem en una situació difícil en el món de la cultura i dels museus".





Pel que fa a decisions concretes, ha dit que el seu treball és pensar en el futur i com sortir d'aquesta situació "tan difícil", on compten amb un pla de rescat per poder enfrontar el futur, especialment el 50 aniversari de la fundació el 2025.





Per a aquesta data, espera haver deixat enrere "contundentment" aquesta situació econòmica i poder celebrar aquest regal de Joan Miró a la ciutat de Barcelona.