El 39,9% catalans se sent tan espanyol com català, enfront del 20,5% que es considera només català i del 20% que se sent més català que espanyol, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO ) de la Generalitat.





En preguntar per la identificació dels enquestats, un altre 7,3% va respondre sentir-se només espanyol i el 3,1%, més espanyol que català, mentre que el 9,3% no va contestar o no va saber donar una resposta.





Sobre la llengua que consideren com a pròpia, el 48,8% indica el castellà com la seva llengua i el 35,3%, el català, mentre que el 8,5% assenyala a ambdues per igual i el 7,3% respon altres idiomes, entre els quals destaca l'àrab (1,8%).





El 48,3% té el castellà com a seu idioma habitual en el dia a dia, el 36,2%, el català, i el 12,3%, les dues llengües per igual, mentre que un 3,3% utilitza altres llengües.





Així mateix, el 55,8% situa al castellà com la primera llengua que va parlar a casa contra el català, que copa el 29,3% de les respostes, el 3,4% assegura que va començar a parlar les dues llengües per igual i la resta indica altres idiomes com l'àrab (3,0%) i el francès (1,1%).





L'enquesta, que preveu un marge d'error del +-2,83%, es va realitzar de forma presencial a 1.200 majors d'edat entre el 22 d'octubre i el 13 de novembre de 2018.