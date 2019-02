Un total de 75.132 alumnes catalans faran aquest dimecres i dijous les proves d'avaluació de quart d'ESO, per mesurar el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'etapa d'ensenyament obligatori, ha informat la Conselleria d'Educació de la Generalitat en un comunicat.





La convocatòria de vaga de dimarts per part del Sindicat d'Estudiants va fer que el departament ajornés els exàmens previstos per a aquesta jornada i els traslladés a aquest dijous.





Les proves que es realitzen aquest dimecres són les de llengua estrangera, àmbit cientificotecnològic i aranès --en Aran--, i aquest dijous es faran les de llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.





Aquest any s'ha introduït com a novetat una millora tècnica per agilitzar el sistema de correcció: a cada quadern li correspon dues fulles de respostes, un per a les preguntes tancades amb correcció automatitzada, i un altre per a les obertes i per escriure la redacció en la competència comunicativa lingüística.





La Generalitat ha recordat que les proves tenen un caràcter diagnòstic i no marquen la superació o no de l'etapa, i la realitzen els alumnes de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats.





El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha criticat aquestes proves de competències bàsiques en un tuit: "L'educació no és una competició! Estudiant, participa del boicot!".





ALTRES PROVES





Les de quart d'ESO no són les úniques proves d'avaluació que es realitzen en el sistema educatiu català, ja que també realitzen els alumnes de sisè de Primària, que les faran del 7 al 9 de maig.





A més, la Generalitat ha substituït aquest curs l'avaluació diagnòstica de tercer de Primària per una prova pilot a segon de Primària, que faran uns 2.000 alumnes de 65 centres entre el 13 i el 31 de maig