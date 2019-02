El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha enviat a presó provisional al cofundador de iDental, l'odontòleg José Antonio García Pellicer, després de prendre-li declaració aquest dilluns després de ser lliurat a les autoritats espanyoles per Regne Unit en compliment d'una euro ordre tramitada en a penes un mes. García Pellicer residia a Londres quan el passat 16 de gener es va ordenar la seva detenció per la macro estafa d'aquestes clíniques dentals companyia de baix cost.

MÉS INFORMACIÓ El jutge envia a la presó al cofundador d'iDental després de la seva entrega per Regne Unit





Segons han informat en fonts jurídiques, García Pellicer, acusat d'entre d'altres, delictes d'administració fraudulenta per la gestió de la xarxa de clíniques al costat del seu soci Vicente Castañer Blasco, ha declarat davant del jutge que la 'culpa' de la caiguda en desgràcia de iDental va ser la pèrdua de confiança dels inversors per la mala fama d'aquest tipus d'assistència companyia de baix cost després de l'escàndol de Vitaldent.





En concret, va sostenir davant del jutge que aquesta pèrdua de confiança va derivar en una minva en el finançament d'entre tres i quatre milions d'euros al mes, situació que es va tornar dràstica quan una altra entitat els va retirar el milió i mig d'euros al mes amb què els venia finançant. Va ser així com s'haurien vist abocats a recórrer al fons inversor Weston Hill per vendre la companyia, segons la seva visió dels fets.





No obstant això, la investigació el situa com un dels responsables d'un forat que va acabar enfonsant a la companyia, perquè van promoure una política d'obertures sense control que va generar un forat insalvable fins que a l'octubre de 2017 van vendre iDental al fons Weston Hill, els socis estan ja a la presó provisional per la mateixa causa.





Si els primers estan investigats per administració fraudulenta i delictes contra la Hisenda Pública --per impagament de impostos--, en el cas dels segons la investigació apunta fins i tot a un possible delicte d'organització criminal ja que el modus operandi que van utilitzar en iDental seria similar al que van aplicar amb Instituts Odontològics, una cadena que ja controlaven i per a la suposada expansió haurien estafat a un fons nord-americà, Ares, 35 milions d'euros.





"UN 'PELOTAZO'" DE 100 MILIONS D'EUROS





Els investigadors sospiten que els socis de Weston Hill Luis Sans i José María Garrido, tots dos ja a la presó provisional, tenien la idea de fusionar Instituts Odontològics amb iDental i vendre el resultat a un fons mexicà amb el que haurien donat un 'pelotazo' de 100 milions d'euros. Els diners, d'acord a les mateixes fonts, els hauria servit per saldar el deute amb Ares o per tornar a repetir el mateix tipus d'operació amb una altra empresa diferent.





En aquest sentit, la investigació apunta que els socis de Weston Hill, que presumptament es dedicava a reflotar empreses en crisi, haurien estat buscant el seu propi enriquiment a través dels fons desemborsats per tercers inversors nacionals i estrangers a les mercantils en què ells entraven , un capital que atreien sabent la inviabilitat econòmica d'aquestes inversions i en perjudici de treballadors, proveïdors i clients.





El jutge investiga en concret si aquesta estructura societària va incórrer en la comissió d'estafa continuada, apropiació indeguda, falsedat documental, administració fraudulenta, lesions, contra la salut pública, alçament de béns i blanqueig de capitals.





En l'equació entra una tercera persona, l'exdirector del departament de Riscos de Bankia a la zona Nord, Jorge Puga, en llibertat amb mesures cautelars. Va ser demandat per l'entitat en l'any 2017 a causa dels crèdits sense control que hauria estat concedint a aquest grup empresarial i que ascendirien a 46 milions d'euros.





D'acord a les fonts consultades, en la investigació consten préstecs de fins a tres vegades el valor del bé que s'anava a finançar i que en alguns casos, ni tan sols arribava a adquirir-se. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional s'afanya per trobar el destí final de tots aquests diners, ja que la investigació només ha aflorat fins al moment una mica més d'un milió i mig d'euros i diversos immobles, però la quantitat defraudada superaria els 60 milions.





Els afectats finals, a més de la Hisenda Pública i l'entitat financera, són els pacients. Al gener de 2018 constaven més de 8.500 denúncies a Consum per les pràctiques de iDental, encara que les fonts jurídiques consultades calculen que en l'actualitat podrien superar amb escreix aquesta xifra.





Al tancament de l'any passat el jutge De la Mata havia obert ja 1.500 peces separades en la causa, una per pacient identificat. La instrucció apunta que iDental enganyava als seus clients fent-los contractar préstecs per finançar els seus tractaments dentals amb suposats descomptes de fins al 80%, a costa d'inflar el pressupost i basant-se en suposades subvencions d'organismes públics estatals inexistents i polítiques molt agressives de màrqueting.





ES MANTENIEN AMB LES QUOTES DELS PACIENTS





D'aquesta manera, tractaments que s'havien d'executar en qüestió de mesos, es perllongaven fins a dos anys, termini durant el qual les clíniques es garantien que l'entitat financera que responia pel tractament del pacient seguia pagant les quotes. Amb alguns clients no van arribar a completar l'assistència contractada. A altres la mala praxi en les clíniques els va ocasionar lesions i fins i tot contagis.





De moment, el jutge ha remès un exhort a tots els afectats ja identificats en el qual els indica com procedir per a ser valorats per un metge forense i adjuntar l'expedient a la causa.





A més, ha ordenat a les entitats financeres amb les que van contractar el pagament a terminis dels tractaments que suspenguin el cobrament de les quotes pendents --les clíniques han tancat però hi ha pacients que segueixen pagant al banc--, busqui alternatives com oferir serveis en altres clíniques i esborri als afectats per l'impagament d'aquests préstecs de les llistes de morosos.