El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha cridat aquest dimecres a promoure el dret a l'habitatge amb mesures pràctiques com un augment del parc d'habitatge social fins situar-se en la mitjana europea, del 15%, davant l'actual situació d'emergència que veuen en el territori de la diòcesi.





A la jornada 'La llar és la clau', l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha defensat que "l'habitatge no es pot deixar en mans de l'oferta i la demanda", ha informat Càritas en un comunicat.





"No podrem parlar d'una igualtat d'oportunitats real si hi ha nens que no disposen d'un espai on fer els deures o famílies angoixades per no saber quan les traguessin de l'habitació on viuen", ha sentenciat Omella.





IMPORTÀNCIA ÈTICA





El doctor en Economia de la National University of Ireland i expert en dret a l'habitatge, Padraic Kenna, ha alertat que el dret a l'habitatge és constantment vulnerat per grans immobiliàries, i que el paper de l'habitatge com a inversió supera la importància ètica i afectiva de la llar.





Ha vist necessàries polítiques que garanteixin preus assequibles i unes mínimes condicions d'habitabilitat, alhora que ha remarcat la importància de la ubicació geogràfica de l'habitatge, tenint en compte de quins serveis i infraestructures es disposa.





Kenna ha criticat que, tot i que la totalitat dels Estats membres de la UE han acceptat complir amb els drets humans recollits en les Nacions Unides, el Consell d'Europa i la UE en matèria d'habitatge, a la pràctica aquestes obligacions no es compleixen.





A la jornada, en què han participat 150 persones, s'ha presentat l'informe de l'entitat que adverteix que gairebé un milió de persones de la diòcesi de Barcelona (el 36%) viu dificultats relacionades amb l'exclusió residencial --en habitatges insegures, inadequades o que han de pagar una despesa excessiva en vivenda--.