Defensors del zoo a la comissió d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona





La comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres el Pla Estratègic del Zoo i una iniciativa ciutadana de la plataforma Zoo XXI, que ha enfrontat defensors ja detractors d'aquest equipament i el seu model.





El nou Pla Estratègic --que s'abordarà en el ple en dos mesos-- prioritza la investigació i la conservació de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània, dóna més importància a l'educació i preveu destinar a l'equipament 65 milions d'euros fins 2031, ha recordat la tinenta d'alcalde Janet Sanz, en una comissió a la qual han assistit desenes de defensors i empleats del Zoo.





Ha estat aprovat inicialment amb el suport de BComú, PDeCAT, Cs, ERC la CUP i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé, mentre que el PSC i el PP, i diversos grups han assenyalat que han votat a favor de l'aprovació inicial per permetre que es tramiti el pla, encara que han recordat que encara no s'han assolit acords en àmbits com els criteris de reproducció.





D'altra banda, han donat suport a la iniciativa de la plataforma Zoo XXI BComú, el PDeCAT, ERC i Puigcorbé, mentre que Cs, PSC i PP han votat en contra i la CUP s'ha abstingut, per la qual cosa s'ha aprovat inicialment --haurà d'abordar-se en el ple-- la proposta ciutadana impulsada per Zoo XXI per centrar el Zoo a espècies autòctones, en l'educació i la investigació.





UN TANCAMENT ENCOBERT SEGONS ELS EMPLEATS





Treballadors de l'equipament consideren que la iniciativa pretén en realitat tancar el Zoo, i el principal desacord se centra en els criteris de reproducció: la iniciativa ciutadana vol que només es permeti la reproducció de les espècies que es puguin alliberar --podrien limitar-se a 11--, de manera que s'exclouen espècies no autòctones.





Han alertat que no permetre la reproducció dels animals implicaria que les xarxes internacionals que els gestionen els retiressin del Zoo i els traslladessin a altres equipaments, el que portaria al seu tancament: "Si això segueix endavant és la mort del zoo", ha dit el president del Comitè d'Empresa, Jesús Cabana.





Des Zoo XXI, Leo Anselmi ha defensat limitar les espècies que poden reproduir-se al Zoo i ha posat en valor que han fet un pas al centre --passant d'un discurs que exigia el seu tancament a un que demana la seva millora--, després de la qual que ha citat que les mateixes entitats van defensar la prohibició de les curses de braus, cosa que ha provocat esbroncades de treballadors del Zoo, en entendre que comparava una activitat amb l'altra.





CONTINUÏTAT DEL ZOO





Sanz ha destacat que la previsió de destinar 65 milions d'euros fins 2031 al Zoo representa un compromís inequívoc de l'executiu de Colau amb l'equipament i els seus treballadors: "Volem manifestar el compromís del Govern municipal que aquí no es tancarà cap zoo".





Ha demanat continuar treballant per arribar a acords en els criteris de reproducció, alguna cosa en el que també han demanat treballar els grups de l'oposició, com Jordi Martí (PDeCAT), que ha confiat a poder acostar posicions i garantir el futur del Zoo.





Santiago Alonso (Cs) ha dit que el govern municipal ha enganyat els treballadors impulsant canvis d'última hora, i el republicà Jordi Coronas ha apostat per modernitzar el Zoo --propuestas inclourien projeccions digitals d'animals-- i ha demanat esforços per arribar a acords.





El socialista Daniel Mòdol ha dit que el Pla Estratègic que s'ha votat representa "una estafa a la feina que s'ha fet durant molt temps" i ha posat en dubte que s'arribi a un acord en dos mesos, després del que Alberto Villagrasa (PP) ha acusat el Govern de Colau d'haver enganyat a treballadors i a oposició.





Des de la CUP, Pere Casas ha dit que en el futur haurà d'obrir-se el debat sobre tancar el Zoo: "Tancar-és un repte molt complex, i no ens plantegem tancar ara, però en algun moment ho haurem de abordar de veritat", ha augurat , després del que Puigcorbé ha destacat que aquest és un equipament estimat a la ciutat.