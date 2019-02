Els treballadors del Zoo asseguren que la proposta de l'ajuntament suposa un "tancament encobert"

El comitè d'empresa del Zoo de Barcelona tem que l'Ajuntament pretengui tancar el parc i argumenta que el disseny d'un nou model ha estat un "fracàs absolut", de manera que aquest migdia s'han concentrat davant de les instal·lacions.





Fonts del comitè d'empresa han assegurat que l'operació del consistori suposa un "tancament encobert" ja que no garantirà la viabilitat del parc zoològic.





La proposta municipal per per reduir de forma dràstica les espècies que acull el zoològic, passant de les més de 300 que actualment habiten les instal·lacions a poc més de deu.









Després de quatre anys en què tots els sectors implicats --ajuntament, empleats i animalistes-- han intentat tancar un document de consens sobre el model del zoo, els empleats es neguen a tirar per la broda aquest treball, alhora que no veuen voluntat real per part del consistori d'arribar a un acord.





Fonts del comitè assenyalen que hi ha hagut reunions d'institucions, entitats, partits polítics, món acadèmic, animalistes, conservacionistes i treballadors del Zoo, i que quan per fi es va arribar a un text consensuat, l'Ajuntament va incloure una modificació en el pla en la qual proposava crear un comitè ètic i científic per a decidir en quins projectes de conservació participaria el zoo.





Aquesta nova dilació ha tornat a crispar als trebajadores, que sumen una plantilla de 140 empleats fixos més molts altres eventuals o que pertecen a empreses a les quals s'ha externalitzat alguns serveis.





"El zoo de Barcelona té molts pretendents", asseguren fonts sindicals, que temen que un projecte "conservacionista" no permeti sostenir financerament el zoològic i aquest es vegi obligat a tancar, passant el solar a entrar en el mercat per a un futur ús privat.





LA POSICIÓ DE L'AJUNTAMENT





Per la seva banda, el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, ha assegurat que el consistori segueix treballant per aconseguir el màxim consens per aprovar el pla estratègic que ha de garantir el futur zoològic de la ciutat, i ha negat que s'hagi de tancar.





"Creiem que és possible el compromís científic i ètic", ha assegurat Ximeno en una roda de premsa aquest divendres, on ha apuntat que no pararan fins a trobar un espai de trobada on es pugui escoltar a tothom.





Preguntat sobre per què es va cancel·lar la reunió amb el patronat del Zoo dimecres passat, Ximeno ha assegurat que era necessari treballar més alguns punts per consensuar l'espai on es faci compatible el nou model d'espècies i reproducció, en un model de compromís científic i ètic .