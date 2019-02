Així respon la Fiscalia a les acusacions sobre falta d'imparcialitat en el judici del procés

Els fiscals de Sala Javier Zaragoza i Fidel Cadena han protagonitzat dimecres el segon dia del judici del procés al Tribunal Suprem, i han contestat les acusacions de les defenses sobre falta d'imparcialitat.









Així han tombat les teories que aquest és un judici polític:





"El dret a decidir correspon a tot el poble espanyol".





"No poden uns pocs decidir sobre el que és de tots".





"No hi ha legalitat democràtica fora de la legalitat constitucional".





"No hi ha una sobirania catalana, hi ha una sobirania del poble espanyol. El dret a decidir correspon a tot el poble espanyol".





"Aquest judici és en defensa d'un sistema polític democràtic".





"No es jutja dirigents que reclamaven llibertats sinó que volien arrabassar-les".





"Aquest és el parer del triomf de la democràcia".





"Ningú és perseguit per les seves idees sinó per les seves accions".





"Relacionar l'ús proporcionat de la força policial amb tortures és un bestieses jurídic de dimensions importants".





"El diàleg des de la imposició no és acceptable en un estat democràtic".





"Qualsevol persona és lliure de discrepar de la llei però no pot desobeir-la".





"El risc de fuga és palmari. Només cal veure què sis persones no estan a disposició d'aquest tribunal a en col·locar-se fora del radi de l'acció de la Justícia".





"Els Mossos d'Esquadra es posen totalment al costat de la rebel·lió".