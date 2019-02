La primera jornada del judici del procés ha exhibit les divergències pel que fa a l'estratègia defensiva que van a adoptar els equips forenses de cada un dels processats. Mentre alguns defensors han optat per una tàctica de confrontació contra el tribunal, al·legant la vulneració de garanties processals i l'obstaculització d'un dret polític "elemental" com el d'autodeterminació, altres advocats han preferit circumscriure els seus al·legats a raons tècniques.





En el primer grup es troben Andreu Van Den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva; Jordi Pina, que defensa a Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull; i Benet Salellas, advocat de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart. Tots aquests advocats han realitzat una arenga política durant la primera sessió del judici que marcarà previsiblement el seu to al llarg de les vistes orals que es calcula que finalitzaran el proper mes de maig.





Davant d'aquesta estratègia, els advocats de Santi Vila (Pau Molins), Joaquim Forn (Xavier Melero), Carme Forcadell (Olga Arderiu), han al·legat raons estrictament jurídiques per defensar els seus clients.





"VODEVIL PROCESSAL" I "SALVADORS DE LA PÀTRIA"





L'advocat Andreu Van Den Eynde ha estat el primer a intervenir en el judici que ha començat aquest dimarts al Tribunal Suprem i ha afirmat que la causa és un "vodevil processal" que "atempta contra la dissidència política". Després d'afirmar que s'han vulnerat o restringit tots els drets constitucionals, ha demanat de nou la llibertat dels acusats a la presó per "fer un judici diferent demà".





Van Den Eynde ha lamentat el que ell considera com un ús del "dret penal de l'enemic", recordant una de les frases que, segons ha dit, va escoltar l'exmagistrat de l'Audiència Nacional Eloy Velasco: "Fer justícia és mantenir la civilització"





En la mateixa línia s'ha mantingut Jordi Pina, que ha arribat a demanar als magistrats del Suprem que "facin de jutges i" no de salvadors de la pàtria ". Pina ha fet esment d'una carta publicada en un mitjà de comunicació, en la qual el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, assegurava que el jutge d'instrucció de Barcelona (mort), que va investigar els preparatius del referèndum il·legal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, havia "canviat el rumb "d'Espanya i que era un" heroi nacional".





Per la seva banda, Benet Salellas ha qualificat aquest procediment com una "derrota col·lectiva de la societat espanyola" perquè "s'oposa a l'essència pròpia de l'Estat de Dret" i "criminalitza" drets fonamentals com el d'expressió i el de reunió. A més, ha subratllat que els drets a la llibertat d'expressió i de reunió estan per sobre de "la unitat territorial" de l'Estat, i per això ha lamentat que "hi ha qui està disposat a sacrificar drets fonamentals per la indivisibilitat de la nació espanyola" tot i que aquest plantejament no es contempla en els "tractats internacionals de drets fonamentals".





UNA DEFENSA MÉS TÈCNICA





L'advocada Olga Arderiu, que defensa a l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, ha sol·licitat durant la seva intervenció l'expulsió del seu representada del procediment perquè únicament se li imputen actuacions que estaven protegides per la inviolabilitat parlamentària.





En aquest context, Arderiu ha destacat que tots els fets que s'imputen a l'expresidenta del Parlament --permetre la tramitació i aprovació de les denominades lleis de desconnexió i de la convocatòria del referèndum de l'1-O-- es corresponen amb les funcions pròpies de l'activitat parlamentària i han d'estar protegits per aquesta inviolabilitat. En el seu torn, Arderiu s'ha excedit en els temps i el president de la Sala, Manuel Marchena, li ha demanat que abreugés el seu al·legat.





El més clar a l'hora de centrar l'objecte del judici ha estat Xavier Melero: "Això és un judici penal, com ho és el d'una estafa", ha dit el lletrat, afegint que "no ho voldríem ningú a la jurisdicció penal, [però] aquí estem, i cal solucionar-ho amb els instruments amb què comptem, que és la llei".