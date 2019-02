Troben amiant en un exempleat de Metro que va morir per malaltia respiratòria

El delegat del comitè d'empresa del Metro de Barcelona Óscar Sánchez ha assegurat que els consta que es va detectar amiant en una biòpsia del cadàver d'un empleat mort fa uns mesos per una afectació respiratòria, i que va treballar durant anys en departaments del metro amb més presència d'aquest material.





Ho ha dit aquest dijous 14 de febrer en roda de premsa amb altres membres del comitè, que han posat en dubte que siguin 20 els treballadors afectats per l'amiant -com assegura Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) -, ja que sospiten que són molts més, i han assegurat que informes mèdics s'han detectat afectacions pleurals en alguns treballadors però tot i així descarten que sigui per amiant.













