L'epidèmia de grip ha remès a Catalunya l'última setmana i s'ha situat en els 298 casos per 100.000 habitants, baixant els casos en totes les edats amb excepció dels nens de 5 a 14 anys, en els quals s'han incrementat lleugerament els casos , segons dades del Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac).





Es tracta del primer descens en l'activitat gripal a aquesta temporada, i arriba després d'assolir la setmana anterior la seva "pic màxim", amb una taxa de 329 casos per 100.000 habitants, davant els 110,7 casos establerts com a llindar epidèmic, segons la Conselleria de Salut de la Generalitat.





Entre el 4 i el 10 de febrer, hi ha hagut 43 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals de la xarxa sentinella, de manera que ascendeixen a 701 els casos greus des de l'inici de la temporada a l'octubre; el el 74% d'aquests casos tenen algun factor de risc, i el mateix percentatge dels casos no estaven vacunats.





Segons el model predictiu elaborat amb dades de la sisena setmana del anys (del 4 al 10 de febrer), l'activitat gripal a les setmanes 7 i 8 disminuirà en general i, en algunes regions, es podria arribar a un nivell baix d'activitat epidèmica.





Aquesta setmana, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 73.876 urgències, de les que 7.943 van requerir ingrés.