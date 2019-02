Reaccions polítiques a la convocatòria d'eleccions del 28 d'abril

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest divendres que el PP està "content" amb la data de les eleccions generals per al 28 d'abril i que ha atribuït a la seva gestió a l'oposició, ja que, segons ha dit, el seu partit ha aconseguit que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, "tiri la tovallola". "Per fi hem aconseguit que s'obrin les urnes", ha exclamat.





Davant aquesta convocatòria electoral, Casado ha indicat que els espanyols hauran de triar entre "un model que negociï amb Torra" o que "lideri l'aplicació del 155 a Catalunya". "Convoca eleccions perquè li hem enxampat negociant amb Torra", ha ressaltat, per advertir que el cap de l'Executiu no ha descartat "la negociació amb els independentistes".









Així s'ha pronunciat en una roda de premsa a la seu nacional del PP, poc després de la compareixença del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, en què ha anunciat que les eleccions generals seran el 28 d'abril i ha denunciat que en els seus vuit mesos al Palau de la Moncloa no ha comptat amb la "lleialtat" a l'Estat de la "oposició conservadora".





CS





El president de Ciudadanos, Albert Rivera, ha saludat la decisió de fixar les eleccions el 28 d'abril i ha cridat als ciutadans a omplir les urnes "de vots constitucionalistes" que permetin fer fora Sánchez de la Moncloa i donar pas a un govern liberal, liderat per ell, o bé per un conservador, en referència al líder del PP Pablo Casado. A més, en ser preguntat si posarà un "condó sanitari" a Vox, ha respost que ell només usa aquesta eina davant "als quals volen liquidar Espanya".





Així ho ha assenyalat Rivera en la roda de premsa que ha ofert en el Congrés després d'escoltar la decisió de Pedro Sánchez i en la qual ha advertit que el "Govern frankenstein" liderat pel socialista ara "ha mort" però que si l'encara pot reeditar-lo "el ressuscitarà".





Per això, ha cridat a passar pàgina dels governs de PP i PSOE amb socis nacionalistes, i ha demanat als ciutadans que "omplin les urnes de vots taronges i constitucionalistes". "Ara és l'hora d'Espanya, el futur passa pels que estimem a Espanya i no pels quals l'odien", ha proclamat.





PODEMOS





La portaveu parlamentària i número dos de Podemos, Irene Montero, ha assegurat que estan "preparats" per sortir a guanyar les eleccions generals, i que, a més, són "el vot més útil" per evitar l'arribada dels "reaccionaris" al Govern , perquè el diàleg amb Catalunya sigui "una realitat", i "perquè canviï la vida de milions de persones".





"Per tant, nosaltres estem preparats des de fa mesos per sortir a guanyar i el 28 d'abril sortirem a guanyar", ha manifestat Montero en la roda de premsa que ha ofert a la seu de Podemos.





D'aquesta manera, la dirigent de Podemos ha afirmat que assumeixen aquesta nova cita amb les urnes com una "oportunitat" per aconseguir que Unidos Podemos sigui "la força majoritària del bloc progressista" perquè és la via per conformar un Govern que "apliqui amb contundència i solidesa canvis en la vida de les persones".





VOX





El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrat la fi d'una legislatura "infame" amb la convocatòria d'eleccions i ha exalçat que Espanya hagi demostrat, "una altra vegada", que "ha estat més fort que els seus enemics".





Abascal ha reaccionat així al seu compte personal de Twitter a l'anunci del president del Govern de dissoldre les Corts Generals i avançar les eleccions després d'haver perdut la votació al seu projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019.





"L'Espanya Viva ha derrotat per fi una legislatura infame", ha subratllat Abascal que ja va començar amb un govern "incapaç i covard" com, al seu parer, va ser el de Mariano Rajoy.





ERC





El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha cridat a que l'independentisme guanyi a Catalunya les eleccions generals del 28 d'abril per després insistir en dos vies que no han fructificat en l'actual legislatura: el diàleg i negociar un referèndum d'autodeterminació.





"El republicanisme té una obligació: guanyar les eleccions i, un cop guanyades, tornar a dir-li al món ia la societat espanyola que només hi ha una sortida, el diàleg, la negociació i contemplar en aquesta negociació un referèndum d'autodeterminació", ha dit en declaracions als periodistes.









Ha avançat que el seu partit continuarà defensant la necessitat d'establir un marc de diàleg perquè els catalans puguin exercir el dret a l'autodeterminació, un dret que considera que "es van guanyar" a la jornada del referèndum de l'1-O.





JXCAT





El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha anunciat que es presentaran a les eleccions generals del 28 d'abril per ser "una muralla democràtica i republicana a favor de Catalunya i davant la temptació evident de l'Estat de conviure en la cultural del ' a per ells 'i la repressió".





En roda de premsa a la cambra, no ha concretat la fórmula amb la qual es presentaran als comicis, tot i deixar clar que parlaran amb qui sigui necessari -també amb el PDeCAT- en defensa del dret a l'autodeterminació.





També ha criticat que el president del Govern no hagi parlat de Catalunya en la seva compareixença a la Moncloa, i ha afegit: "No es pot governar Espanya sense escoltar Catalunya. Això els partits espanyols han de entendre-ho. El problema de Catalunya és Espanya".