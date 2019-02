DIRECTE: Pedro Sánchez convoca eleccions generals per al 28 d'abril

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals per al diumenge 28 d'abril.





"Crec que aquesta és una bona data. El debat és parlar del nostre país", ha assenyalat el president en la seva compareixença, després de la seva declaració institucional, en la qual ha defensat els seus nou mesos de Govern d'Espanya.





"He comunicat al Rei aquesta decisió", ha explicat. "El Reial decret llei serà publicat en el BOE dintre del termini i en la forma escaient. Estic convençut que és possible recuperar el sentit comú i donar l'esquena a la crispació. Espanya és dels espanyols, no pertany a cap partit, i ara ells hauran de decidir si fem passos cap endarrere o configurem a l'Espanya que volem".





"Després de gairebé vuit mesos d'avanç, el Govern aquesta setmana ens hem topat amb un bloqueig en forma de rebuig. La disjuntiva és clara: o continuar governant amb uns pressupostos que no són els nostres o que Espanya no té un minut que perdre", ha destacat.





"Un Govern el que ha de fer és complir amb la seva tasca. No es pot avançar perquè l'oposició ha decidit bloquejar".