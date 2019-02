Dirigents socialistes pressionen per convocar eleccions el 28 d'abril

La data del 28 d'abril per celebrar eleccions cobra força en alguns sectors socialistes que intenten convèncer el president del Govern central, Pedro Sánchez, que si avança els comicis, sigui aquest dia.









El cap de gabinet de Pedro Sánchez, Nicolás Redondo, figuraria entre els que la defensen, segons fonts internes, encara que no existeixen consens sobre això.





Alguns dirigents aposten pel 28 d'abril perquè encara estaria recent la promesa de Sánchez que no cedeix a xantatges davant els independentistes per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Un altre gran argument és que també està recent la foto d'Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal a la plaça de Colón de Madrid en una manifestació contra Sánchez, el que s'interpreta com una dreta i ultradreta disposades a tot per arribar a la Moncloa.





En aquest sentit, sembla que la figura més perjudicada seria la del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que en fotografiar-se amb PP i Vox deixa de considerar-se un partit de centre i queda radicalitzat.





Però Rodó veu més motius a favor de 28 d'abril: ara que Podemos també està en crisi, el PSOE podria aprofitar també aquest buit. Mentrestant, segons les enquestes Vox resta vots al PP.





En canvi, a la tardor, que és una altra possible data per a la convocatòria d'eleccions, els socialistes no tindrien aquests avantatges.