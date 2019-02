L'opció d'avançar les eleccions generals al 28 d'abril guanya punts en el si del Govern central si, com es preveu, aquest dimecres al Congrés dels Diputats tomba el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 presentat per l'Executiu de Pedro Sánchez.





Sánchez va abandonar aquest dimarts el Congrés a última hora sense revelar si avançarà els comicis ni en quina data es produirien.





Càrrecs intermitjos en els Ministeris argumenten que la recta final de la campanya, la que pesa més en uns temps en què cada vegada són més els que decideixen el seu vot en l'últim moment, seria ideal realitzar-la abans del 28, ja que tindria lloc amb les vacances acabades i tothom de retorn ja en el seu lloc habitual de residència.





El que sí descarten del tot tant ministres del Govern espanyol com a alts càrrecs del PSOE és que estigui sobre la taula l'opció de convocar les eleccions generals el 14 d'abril, Diumenge de Rams.





També ha perdut pes la possibilitat de fer coincidir les generals amb les municipals, autonòmiques i europees el 26 de maig en un 'superdiumenge' electoral.





És una opció que no volen 'barons' al PSOE com els presidents d'Aragó, Javier Lambán, i Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, -que pensen que la política d'apaivagament de Sánchez amb l'independentisme els pot perjudicar-- però tampoc partits com el PNB, Compromís i Coalició Canària, a qui els socialistes podrien necessitar en una investidura i els que pensen que les opcions a les que ells representen podrien quedar diluïdes en una campanya en què la política nacional ho contamini tot.





EL PP PREFEREIX UN SUPERDIUMENGE





La direcció nacional del PP també ha sortit al pas del possible avançament electoral demanant eleccions generals "al més aviat possible", però admet que "el lògic" és que si Pedro Sánchez convocarà eleccions generals aquesta primavera ho faci per al 26 de maig, coincidint amb les municipals, autonòmiques i municipals, per a evitar el "balafiament econòmic", segons fonts del partit.





El propi líder del PP, Pablo Casado, ha exigit aquest dimarts a Sánchez, durant el debat de Pressupostos en el Congrés, que convoqui eleccions ja i no allargui l'"agonia". "Vostès, i ho dic aquí solemnement, han traït a la Constitució espanyola. Convoquin eleccions, vagin-se", ha etzibat al Govern socialista.





'Gènova' assegura estar "preparada" per a afrontar ja unes generals, amb la maquinària electoral greixada, però desconeix què farà Sánchez. Encara que en aquest moment creu que no s'aprovaran els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2020, no descarta un moviment d'ultima hora d'ERC i PDeCAT que li permeti tirar-los endavant.