Incertesa davant la data de l'avançament electoral. Encara que al principi l'opció d'avançar les generals al 28 d'abril va córrer entre els mentiders del Congrés, aquesta opció ha suscitat dubtes i divisió després d'uns dies de reflexió. Després d'haver paït el rebuig al projecte de pressupostos generals, hi ha membres del Govern espanyol i del partit que aposten més per convocar després de l'estiu.





En qualsevol cas, el president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà el proper divendres després del Consell de Ministres per desvetllar aquesta decisió.





En el gabinet de ministres hi ha tant defensors de cridar a les urnes com més aviat com detractors de l'opció de celebrar les generals abans de les municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig i en ple desenvolupament del judici als dirigents del 'procés'.





LA FOTO DE LES TRES DRETES, UN AVANTATGE





L'avantatge que presenta convocar ja, segons coincideixen a assenyalar fonts del Govern i del PSOE, té a veure amb aprofitar la foto de les tres dretes (PP, Ciutadans i Vox) en la manifestació de diumenge passat a Colón, que incomoda sobretot al partit 'taronja' i que els socialistes perceben com un error de Ciutadans que els passarà factura.





Però ni tan sols dins de l'Executiu tots tenen tan clara aquesta suposada avantatge d'aprofitar aquestes imatges dels últims dies. Hi ha ministres dins del Govern que opinen que aquestes instantànies no van a afavorir al PSOE sinó a Vox.





Aquestes fonts creuen a més que, efectivament, el vot de càstig l'hi podria portar Pedro Sánchez. Argumenten en aquest sentit que no és bo convocar des d'una posició de perdedor després d'haver estat incapaç de tramitar els pressupostos.





En canvi, n'hi ha que opinen que el moment actual també pot resultar propici per al PSOE perquè, amb el record fresc de la ruptura de les negociacions amb els independentistes per aprovar el Pressupost, resulta més fàcil demostrar i explicar-li a la ciutadania que Sánchez no va tenir mai pactes ocults amb els sobiranistes.





EL JUDICI AL 'PROCÉS' S'IMMISCUEIX EN EL CALENDARI





Un altre argument en contra de convocar les generals abans de l'estiu que es repeteix en alguns sectors del Govern espanyol i del PSOE és la inconveniència de convocar eleccions amb un judici com el del 'procés' en marxa, en què s'està discutint sobre l'essència de el que és Espanya.





Aquestes fonts criden l'atenció sobre el fet que el Govern central s'està gastant fons perquè les ambaixades defensin la democràcia espanyola a l'exterior davant de la propaganda independentista, que està usant el judici, al qual han acudit moltíssims corresponsals estrangers, com altaveu.





En aquest sentit, critiquen també les ànsies de PP i Ciutadans de reclamar eleccions ja, precisament quan s'estan iniciant les vistes al Tribunal Suprem d'aquest judici tan mediàtic i que necessitaria una certa imatge d'unitat entre els partits i no de l'enfrontament que implica una campanya electoral.





Tenir el país amb un Govern espanyol en funcions durant el desenvolupament del judici i fins i tot per a quan arribi la sentència no és l'escenari més convenient després de l'experiència viscuda amb l'independentisme català, apunten altres fonts.





ES DESCARTA EL SUPERDIUMENGE?





L'opció que ara per ara sembla descartada al Govern central --i al PSOE des de fa temps, segons sostenen en la direcció parlamentària-- és la de fer coincidir les generals amb les municipals, autonòmiques i europees el 26 de maig, en un 'superdiumenge electoral'.





Aquesta possibilitat causava terror entre els barons socialistes, però també entre molts alcaldes, que veien com un solapament dels comicis els privaria de la possibilitat de defensar la seva gestió en una campanya en la qual Catalunya ho impregnaria tot.





No obstant això, també hi ha el risc que al maig les formacions de l'oposició obtinguin un bon resultat a les urnes i els mesos restants fins als comicis generals siguin una agonia per al president del Govern espanyol.