El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest dimecres que els partits independentistes han rebutjat per coherència tramitar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) i ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que dialogui amb la Generalitat encara no hagi rebut suport als comptes.





"No voldria ni imaginar-me que el diàleg que proposava el govern socialista era només per aprovar uns pressupostos. Hi hagi pressupostos o no hi hagi pressupostos, el que li demano és que torni a la taula del diàleg", ha afirmat en declaracions a TV3.





Torra ha reclamat a Sánchez que reprengui el diàleg amb la Generalitat --que es va refredar el divendres de la setmana passada-- per "escoltar la veu de Catalunya, la veu d'una gran majoria de catalans, el 80% que volen resoldre políticament aquesta qüestió".





Pel president català el rebuig als PGE que han certificat ERC i el PDeCAT presentant una esmena a la totalitat demostra "que no es pot governar contra Catalunya".





"Apel·lo un cop més al senyor Sánchez al fet que, en lloc de buscar interessos i rèdits electorals, intenti resoldre d'una vegada per totes amb voluntat ferma, coratge i valentia el conflicte polítics que hi ha a Catalunya", ha conclòs Torra.