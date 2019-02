Els independentistes i la dreta tomben els Pressupostos de Sánchez

El Ple del Congrés ha tornat al Govern central el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 en prosperar aquest dimecres les esmenes de totalitat presentades pel PP, Ciutadans, Coalició Canària (CC), Fòrum Astúries i els independentistes catalans d'Esquerra (ERC) i el PDeCAT.









És la segona vegada des de la Constitució de 1978 que un projecte de Pressupostos Generals és rebutjat pel Congrés. En l'anterior ocasió, l'octubre del 1995, el Govern que llavors presidia el socialista Felipe González va anunciar la fi de la legislatura i convocar eleccions generals sis mesos després.





En la votació, la devolució dels Pressupostos al Govern central ha estat recolzada per PP, Ciutadans, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro i una diputada d'En comú adscrita a Units Podem, Marta Sibina, que protesta pel bloqueig de els vaixells d'ajuda humanitària a la Mediterrània. Junts han sumat 191 vots, mentre que el PSOE, Unidos Podemos, PNB i Compromís s'han reunit 159 diputats en contra d'enderrocar els Pressupostos. El diputat de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, s'ha abstingut.





El president del Govern central, Pedro Sánchez, no ha volgut realitzar cap valoració al final de la votació d'avui en el Parlament en la qual els partits de dretes i els independentistes han tombat els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019.





Malgrat els intensos rumors sobre un possible avançament electoral, el cap de l'Executiu ha preferit guardar silenci i no ha respost a la pregunta recurrent de si anava a anunciar ja la convocatòria dels comicis que li han formulat els nombrosos periodistes concentrats a la sortida de l'hemicicle.





Pedro Sánchez ha preferit guardar silenci i tornar a Moncloa "a treballar", tal com havien anunciat des del seu servei de premsa, a pesar que aquest mateix matí, un dels seus ministres, el de Foment, José Luis Ábalos, assegurava que "en breu" hi hauria notícies, encara que no aclaria quan.





De fet, ahir mateix cobrava força en el Govern central la possibilitat que el cap de l'Executiu avancés les eleccions al 28 d'abril, menys d'un mes abans de les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 26 de maig.