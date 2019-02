28A: Primeres eleccions en què poden votar 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual

La XII Legislatura acaba amb la reforma de la Llei Orgànica del Règim de electoral general (LOREG), que permet als més de 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual amb sentència judicial d'incapacitat exercir el seu dret al vot, una iniciativa que procedeix de l'Assemblea de Madrid i que el Congrés dels Diputats va prendre en consideració el novembre de 2017 per aprovar-la finalment a l'octubre de 2018.









Segons han informat fonts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest col·lectiu podrà participar "amb tota seguretat" en les eleccions generals convocades per al proper 28 d'abril pel president del Govern, Pedro Sánchez, que abans d'aquest anunci ha atribuït a seva gestió la reforma de la LOREG: "Vam reconèixer el dret al vot de 100.000 persones amb discapacitat que no el tenien reconegut".





No obstant això, per al moviment social de persones amb discapacitat aquesta conquesta del vot no acaba amb la "conculcació de drets fonamentals" de les persones amb discapacitat, ja que queden pendents diverses reformes perquè Espanya compleixi amb la Convenció Internacional de l'ONU sobre els drets de les Persones amb Discapacitat signada fa més d'una dècada.





El tancament de la Legislatura deixa en suspens la prohibició de l'esterilització forçosa o no consentida de les persones amb discapacitat, majoritàriament dones, que preveu l'article 156 del Codi Penal i sobre la qual l'ONU ha advertit ja a Espanya. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial hi ha una mitjana de 100 resolucions d'autorització d'aquesta pràctica a l'any a Espanya.





Tant experts com organitzacions d'infància i discapacitat sostenen que darrere d'aquest article del Codi Penal per evitar embarassos no desitjats, hi ha el risc que l'esterilització es converteixi en la porta d'entrada a abusos i agressions sexuals contra aquestes dones i nenes amb discapacitat perquè desapareix aquesta possibilitat d'embaràs.





De moment, en aquest àmbit, el Govern central només s'ha compromès a crear "una comissió d'experts per estudiar una possible reforma del Codi Penal per prohibir l'esterilització forçosa o no consentida de les persones amb discapacitat", segons indica en una resposta parlamentària amb data del 21 de gener.