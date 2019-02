El Govern central aprova la reforma educativa sense temps per tramitar-la

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el projecte de Llei Orgànica per a la reforma de la Llei Orgànica d'Educació (LOE), també coneguda per la 'Llei Celaá' i que suposava la principal proposta en educació del Govern de Pedro Sánchez, tot i que la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril impedirà que el text arribi a prosperar al Congrés dels Diputats.









"És un projecte molt enriquit per la comunitat educativa i molt recolzat", ha defensat la ministra d'Educació i Formació Professional, i portaveu del Govern central, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on ha destacat que al text s'han incorporat aportacions de totes les comunitats autònomes "fora de perill de les governades pel Partit Popular.





Celaá s'ha mostrat nerviosa en aquesta intervenció i ha hagut de beure aigua en diverses ocasions. Es tracta de la primera roda de premsa del Consell de Ministres després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi convocat eleccions per al 28 d'abril.





Celaá ha qualificat aquest projecte de llei com "imprescindible" pel seu propòsit de derogar completament la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovada pel Partit Popular el 2013 amb l'oposició de gran part de la comunitat educativa. "Els efectes de la LOMCE són nocius per al sistema educatiu espanyol", ha afirmat la ministra.





Segons ha exposat Celaá aquest divendres, la LOMCE "ha fet baixar el nombre de graduats en educació secundària obligatòria (ESO) en tres punts i dos punts en Batxillerat" des de la seva aprovació. "La LOMCE no convé a l'educació espanyola i ens separava del treball que ve fent la Unió Europea en relació a competències educatives", ha afegit en al·lusió a la llei impulsada per José Ignacio Wert, ministre d'Educació en el primer govern de Mariano Rajoy.





La 'Llei Celaá' pretén derogar completament la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovada pel Partit Popular el 2013 amb l'oposició de gran part de la comunitat educativa. Acabar amb els aspectes més "lesius" de la LOMCE era una qüestió "urgent" per al Govern de Sánchez, com va afirmar Celaá el passat mes de juliol en la seva primera compareixença al Congrés. No obstant això, la LOMCE seguirà vigent, com a mínim, fins al pròxim curs escolar 2019-2020.





MESURES DE LA 'LLEI CELAÁ'





La reforma de la Llei Orgànica d'Educació que ha aprovat aquest divendres el Govern elimina els dos articles de la LOMCE que convertien l'assignatura de Religió en una "matèria específica" dels dos cursos de Batxillerat, i suprimeix també l'article que permetia que Religió computarà per a la nota mitjana de l'alumne.





També incorpora l'assignatura Educació en Valors Cívics i ètics en 5è o 6è de Primària, així com en 1r, 2n o 3r de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), i en el primer esborrany es preveu la possibilitat que les comunitats autònomes decideixin el ús del castellà i altres llengües cooficials com a "llengua vehicular".





"Amb aquesta finalitat les administracions educatives han de fixar la proporció de l'ús de la llengua castellana i la llengua cooficial com a llengua vehicular, així com les matèries que hagin de ser impartides en cadascuna d'elles, podent fer-ho de forma heterogènia en el seu territori, atenent a les circumstàncies concurrents ", es llegia en el document.





La 'Llei Celaá' recull més la possibilitat de titular Batxillerat amb una assignatura suspesa, com va defensar la ministra Celaá, que considera la mesura "un gran favor" als alumnes emulant l'aprovació per "compensació" que hi ha a la universitat.